Миссия МВФ начинает работу 29 октября, Минск хочет возобновить сотрудничество

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Жаком Миньяном будет работать в Беларуси с 29 октября по 5 ноября.

«Целью миссии является обсуждение с властями и экспертами экономической ситуации в стране», - цитирует представителя МВФ в Минске «Спутник».

На следующей неделе Беларусь планирует обсудить с Международным валютным фондом возможность реализации новой программы для поддержки структурных реформ.

«База для переговоров есть. Мы планируем во время ежегодного заседания Совета управляющих МВФ и Всемирного банка обсудить итоги реализации правительством мер по стабилизации макроэкономической ситуации и возможности для начала программы с МВФ. Именно в целях поддержки структурных изменений», — сообщил 10 октября министр финансов Максим Ермолович.

По его словам, дорожная карта реформ разработана совместно со Всемирным банком, пишут Naviny.by.

На вопрос о возможном размере кредита от МВФ Ермолович ответил: «Пока рано говорить об объеме финансирования».