ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Миссия МВФ начинает работу 29 октября, Минск хочет возобновить сотрудничество

11.10.2019 13:13 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Жаком Миньяном будет работать в Беларуси с 29 октября по 5 ноября.

«Целью миссии является обсуждение с властями и экспертами экономической ситуации в стране», - цитирует представителя МВФ в Минске «Спутник».

На следующей неделе Беларусь планирует обсудить с Международным валютным фондом возможность реализации новой программы для поддержки структурных реформ.

«База для переговоров есть. Мы планируем во время ежегодного заседания Совета управляющих МВФ и Всемирного банка обсудить итоги реализации правительством мер по стабилизации макроэкономической ситуации и возможности для начала программы с МВФ. Именно в целях поддержки структурных изменений», — сообщил 10 октября министр финансов Максим Ермолович.

По его словам, дорожная карта реформ разработана совместно со Всемирным банком, пишут Naviny.by.

На вопрос о возможном размере кредита от МВФ Ермолович ответил: «Пока рано говорить об объеме финансирования».

Предыдущая миссия МВФ работала в республике в ноябре 2018 года - эксперты фонда приехали в рамках четвертой статьи фонда по оценке белорусской экономики. В Минэкономики тогда заявили, что переговоры о кредите «находятся в режиме расширенной паузы». Ранее переговоры о получении кредита были заморожены по инициативе МВФ из-за невыполнения условий белорусской стороной. В частности, в нежелании белорусских властей проводить реформы в секторе ЖКХ и госпредприятий. Белорусские власти сообщили, что переговоры с МВФ на тему реализации новой кредитной программы Беларусь намеревается провести в 2020-2021 годах.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Жаком Миньяном будет работать в Беларуси с 29 октября по 5 ноября.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Госпромнадзор выдал заключение, что китайский завод в Свелогорске безопасен и надежен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика