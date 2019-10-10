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Миссия МВФ начинает работу 29 октября, Минск хочет возобновить сотрудничество
11.10.2019 13:13 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Жаком Миньяном будет работать в Беларуси с 29 октября по 5 ноября.
«Целью миссии является обсуждение с властями и экспертами экономической ситуации в стране», -
На следующей неделе Беларусь планирует обсудить с Международным валютным фондом
«База для переговоров есть. Мы планируем во время ежегодного заседания Совета управляющих МВФ и Всемирного банка обсудить итоги реализации правительством мер по стабилизации макроэкономической ситуации и возможности для начала программы с МВФ. Именно в целях поддержки структурных изменений», — сообщил 10 октября министр финансов Максим Ермолович.
По его словам, дорожная карта реформ разработана совместно со Всемирным банком,
На вопрос о возможном размере кредита от МВФ Ермолович ответил: «Пока рано говорить об объеме финансирования».
Предыдущая миссия МВФ работала в республике в ноябре 2018 года - эксперты фонда приехали в рамках четвертой статьи фонда по оценке белорусской экономики. В Минэкономики тогда
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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Жаком Миньяном будет работать в Беларуси с 29 октября по 5 ноября.
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