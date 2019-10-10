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Лукашенко обеспокоен учениями НАТО Defender-2020, которые пройдут весной у границ Беларуси
11.10.2019 13:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко высказал обеспокоенность по поводу предстоящих масштабных военных учений НАТО у границ Беларуси. Об этом он заявил на саммите стран Содружества в Ашхабаде,
— НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников порядка 30 тысяч. Это немало, — сказал Лукашенко. — Мы, например, в Беларуси уже над этим работаем.
НАТО проведет масштабные учения на территории Европы весной 2020 года. Как
Из США в Европу прибудут 20 тысяч солдат, всего в учениях примут участие 37 тысяч человек из 18 стран. Маневры пройдут в десяти странах, но основные действия развернутся в странах Балтии и Польше, Германия же при этом станет логистическим центром в ходе переброски военнослужащих.
Учения Defender-2020 пройдут с апреля по май 2020 года, при этом переброска войск и вооружения будет проходить с февраля по июль 2020 года.
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- Это непонятные учения. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников порядка 30...
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