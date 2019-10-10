Лукашенко обеспокоен учениями НАТО Defender-2020, которые пройдут весной у границ Беларуси

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко высказал обеспокоенность по поводу предстоящих масштабных военных учений НАТО у границ Беларуси. Об этом он заявил на саммите стран Содружества в Ашхабаде, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: Flickr / NATO

— НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников порядка 30 тысяч. Это немало, — сказал Лукашенко. — Мы, например, в Беларуси уже над этим работаем.

НАТО проведет масштабные учения на территории Европы весной 2020 года. Как сообщает европейское командование вооруженных сил США (EUCOM), в рамках учений «Defender-2020», США проведут «самую масштабную за последние 25 лет передислокацию войск на континент».

Из США в Европу прибудут 20 тысяч солдат, всего в учениях примут участие 37 тысяч человек из 18 стран. Маневры пройдут в десяти странах, но основные действия развернутся в странах Балтии и Польше, Германия же при этом станет логистическим центром в ходе переброски военнослужащих.

Учения Defender-2020 пройдут с апреля по май 2020 года, при этом переброска войск и вооружения будет проходить с февраля по июль 2020 года.