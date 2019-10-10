На редкого любителя. Антикризисный управляющий «Гулливера» показал еще один проект ТРЦ, который готовился для другого инвестора

Антикризисный управляющий унитарного предприятия "Торгово-развлекательный центр "Гулливер" показал рендеры проекта ТРЦ, которые готовились для других инвесторов. И они сильно отличаются от тех, которые, в свое время, представляла «Арэса-Сервис».
На открытые торги, которые запланированы на 24 октября текущего года, выставлен незавершенный строительством торгово-развлекательный комплекс «Гулливер», расположенный на земельном участке площадью 4,8286 га, в квартале ул. Притыцкого – Бельского, ул. Дунина Марцинкевича – пр. Пушкина.
Антикризисный управляющий показал рендеры еще одного проекта, на этот раз – «бизнес-комплекса с торговым центром», который подготавливался для другого инвестора.
Проект разделен на 2 части: бизнес-комплекс и торговый центр. Бизнес комплекс представлял из себя три административных здания высотой в 25 этажей. Паркинг должен был располагаться либо на 2-ух подземных уровнях размерами в 400 машиномест, либо двухуровневый паркинг, который планировали надстроить над зданием торгового центра. Плюс гостевая надземная стоянка на 70 мест. Общая площадь бизнес комплекса с паркингом – 65 700 м2.
Торговый центр должен был состоять из трех уровней (1 подземный и 2 надземных). Паркинг расположен на крыше ТЦ площадью в 360 машиномест. Общая площадь торгового центра с паркингом – 30 000 м2.
Напомним, что ТРЦ «Гулливер» начали строить во второй половине 2000-х годов по договору на проектирование и строительство — то есть без льгот. А в 2011 году для реализации этого амбициозного проекта был заключен инвестдоговор, который уже предполагал ряд льгот и преференций. Реализовывала проект компания «ТРЦ Гулливер», учрежденная двумя американскими фирмами через иностранное ООО «И-стор». Генподрядчиком был известный застройщик — «Арэса-Сервис».
«Гулливер» в свое время должен был стать крупнейшим торговым развлекательным центром в Минске. В 6-этажном здании должны были разместиться более 160 магазинов и бутиков, гипермаркет, развлекательная зона как для малышей, так и для подростков, боулинг, множество ресторанов, фудкорд не менее чем на 9 кухонь, кафе и многое другое. «Гулливер» даже претендовал на звание лучшего строящегося торгового центра, а также на лучшее архитектурное решение среди коммерческой недвижимости в премии Realt Golden Key 2015.
В 2015 году работы на объекте встали из-за недостатка средств, и недострой законсервировали. В 2017 году «Гулливер» ушел в банкротство.
Сейчас «недострой» пытаются продать через аукцион. Стартовая цена — 22.273.000 рублей, или около 10,8 млн долларов. Если же покупателей на «Гулливер» не найдется, то до конца года успеют провести повторный аукцион. Максимальное снижение начальной цены в таком случае — 10%.
Будущий собственник объекта может как завершить строительство комплекса суперрегионального формата, так и может ограничиться достройкой существующего здания (использовав построенное) для размещения в нем торгового центра районного формата. Это позволит разместить на оставшейся площади земельного участка вдоль ул. Дунина-Марцинкевича несколько зданий общественного назначения – торгового, административного, профиля оздоровления и спорта.
Фотои рендеры предоставлены антикризисным управляющим Александром Семененко