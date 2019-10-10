На редкого любителя. Антикризисный управляющий «Гулливера» показал еще один проект ТРЦ, который готовился для другого инвестора

На открытые торги , которые запланированы на 24 октября текущего года, выставлен незавершенный строительством торгово-развлекательный комплекс «Гулливер», расположенный на земельном участке площадью 4,8286 га, в квартале ул. Притыцкого – Бельского, ул. Дунина Марцинкевича – пр. Пушкина.

Антикризисный управляющий показал рендеры еще одного проекта, на этот раз – «бизнес-комплекса с торговым центром», который подготавливался для другого инвестора.