ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На редкого любителя. Антикризисный управляющий «Гулливера» показал еще один проект ТРЦ, который готовился для другого инвестора

11.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Антикризисный управляющий унитарного предприятия "Торгово-развлекательный центр "Гулливер" показал рендеры проекта ТРЦ, которые готовились для других инвесторов. И они сильно отличаются от тех, которые, в свое время, представляла «Арэса-Сервис».

На редкого любителя. Антикризисный управляющий «Гулливера» показал еще один проект ТРЦ, который готовился для другого инвестора

На открытые торги, которые запланированы на 24 октября текущего года, выставлен незавершенный строительством торгово-развлекательный комплекс «Гулливер», расположенный на земельном участке площадью 4,8286 га, в квартале ул. Притыцкого – Бельского, ул. Дунина Марцинкевича – пр. Пушкина.

Антикризисный управляющий показал рендеры еще одного проекта, на этот раз – «бизнес-комплекса с торговым центром», который подготавливался для другого инвестора.

На редкого любителя. Антикризисный управляющий «Гулливера» показал еще один проект ТРЦ, который готовился для другого инвестора

Проект разделен на 2 части: бизнес-комплекс и торговый центр. Бизнес комплекс представлял из себя три административных здания высотой в 25 этажей. Паркинг должен был располагаться либо на 2-ух подземных уровнях размерами в 400 машиномест, либо двухуровневый паркинг, который планировали надстроить над зданием торгового центра. Плюс гостевая надземная стоянка на 70 мест. Общая площадь бизнес комплекса с паркингом – 65 700 м2.

На редкого любителя. Антикризисный управляющий «Гулливера» показал еще один проект ТРЦ, который готовился для другого инвестора
На редкого любителя. Антикризисный управляющий «Гулливера» показал еще один проект ТРЦ, который готовился для другого инвестора

Торговый центр должен был состоять из трех уровней (1 подземный и 2 надземных). Паркинг расположен на крыше ТЦ площадью в 360 машиномест. Общая площадь торгового центра с паркингом – 30 000 м2.

На редкого любителя. Антикризисный управляющий «Гулливера» показал еще один проект ТРЦ, который готовился для другого инвестора
На редкого любителя. Антикризисный управляющий «Гулливера» показал еще один проект ТРЦ, который готовился для другого инвестора

Напомним, что ТРЦ «Гулливер» начали строить во второй половине 2000-х годов по договору на проектирование и строительство — то есть без льгот. А в 2011 году для реализации этого амбициозного проекта был заключен инвестдоговор, который уже предполагал ряд льгот и преференций. Реализовывала проект компания «ТРЦ Гулливер», учрежденная двумя американскими фирмами через иностранное ООО «И-стор». Генподрядчиком был известный застройщик — «Арэса-Сервис».


На редкого любителя. Антикризисный управляющий «Гулливера» показал еще один проект ТРЦ, который готовился для другого инвестора

На редкого любителя. Антикризисный управляющий «Гулливера» показал еще один проект ТРЦ, который готовился для другого инвестора

На редкого любителя. Антикризисный управляющий «Гулливера» показал еще один проект ТРЦ, который готовился для другого инвестора

На редкого любителя. Антикризисный управляющий «Гулливера» показал еще один проект ТРЦ, который готовился для другого инвестора

На редкого любителя. Антикризисный управляющий «Гулливера» показал еще один проект ТРЦ, который готовился для другого инвестора

«Гулливер» в свое время должен был стать крупнейшим торговым развлекательным центром в Минске. В 6-этажном здании должны были разместиться более 160 магазинов и бутиков, гипермаркет, развлекательная зона как для малышей, так и для подростков, боулинг, множество ресторанов, фудкорд не менее чем на 9 кухонь, кафе и многое другое. «Гулливер» даже претендовал на звание лучшего строящегося торгового центра, а также на лучшее архитектурное решение среди коммерческой недвижимости в премии Realt Golden Key 2015.

В 2015 году работы на объекте встали из-за недостатка средств, и недострой законсервировали. В 2017 году «Гулливер» ушел в банкротство.

На редкого любителя. Антикризисный управляющий «Гулливера» показал еще один проект ТРЦ, который готовился для другого инвестора
На редкого любителя. Антикризисный управляющий «Гулливера» показал еще один проект ТРЦ, который готовился для другого инвестора
На редкого любителя. Антикризисный управляющий «Гулливера» показал еще один проект ТРЦ, который готовился для другого инвестора
На редкого любителя. Антикризисный управляющий «Гулливера» показал еще один проект ТРЦ, который готовился для другого инвестора

Сейчас «недострой» пытаются продать через аукцион. Стартовая цена — 22.273.000 рублей, или около 10,8 млн долларов. Если же покупателей на «Гулливер» не найдется, то до конца года успеют провести повторный аукцион. Максимальное снижение начальной цены в таком случае — 10%.

Будущий собственник объекта может как завершить строительство комплекса суперрегионального формата, так и может ограничиться достройкой существующего здания (использовав построенное) для размещения в нем торгового центра районного формата. Это позволит разместить на оставшейся площади земельного участка вдоль ул. Дунина-Марцинкевича несколько зданий общественного назначения – торгового, административного, профиля оздоровления и спорта.


На редкого любителя. Антикризисный управляющий «Гулливера» показал еще один проект ТРЦ, который готовился для другого инвестора
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антикризисный управляющий унитарного предприятия "Торгово-развлекательный центр "Гулливер" показал рендеры проекта ТРЦ, которые готовились для других...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко написал Зеленскому благодарственное письмо и пригласил его в гости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика