На продажу выставили 10 участков возле МКАД. Цены от 5,3 тыс. рублей

Условия продажи земельных участков, принадлежащих Михановичскому сельисполкому, остаются неизменны: возместить расходы на подготовку и проведение электронных торгов и формирование земельного участка, зарегистрировать участок в течение 2-х месяцев после покупки и приступить к его освоению не позднее 1 года с момента государственной регистрации права собственности. Торги назначены на 30 октября. Заявки на участие принимаются до 15:00 24 октября. Поскольку земля продается в частную собственность, участвовать в электронных торгах вправе только граждане Республики Беларусь.