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На продажу выставили 10 участков возле МКАД. Цены от 5,3 тыс. рублей

11.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На площадке «БУТБ-Имущество» объявлены очередные электронные торги земельными участками. На этот раз на продажу выставлены 10 наделов земли в деревнях Михановичи, Березина, Кайково, Серафимово, Гребенка и Чуриловичи. Организатор торгов – Михановичский сельский исполнительный комитет.

Самый дешевый лот аукциона – участок в деревне Гребенка (менее 25 км от МКАД). Торги за 14,5 соток начнутся с 5,3 тыс. рублей. В деревне есть возможность подключиться к сетям электроснабжения и связи. Для этого победителю торгов придется получить соответствующие технические условия. Ограничений по использованию участка нет.

На продажу выставили 10 участков возле МКАД. Цены от 5,3 тыс. рублей
На продажу выставили 10 участков возле МКАД. Цены от 5,3 тыс. рублей

В среднем ценовом сегменте продаются участки в деревне Березина (это 15 км от МКАД). Там предлагаются три земельных надела по стартовой цене 14 тыс. руб. каждый. Площадь у всех участков одинаковая – 15 соток. Подъезд организован с улицы местного значения. Сети электроснабжения к участкам уже проведены, ведется строительство газопровода. Из нюансов – расположение в зоне санитарной охраны водного объекта, используемого для питьевого водоснабжения.

На продажу выставили 10 участков возле МКАД. Цены от 5,3 тыс. рублей
На продажу выставили 10 участков возле МКАД. Цены от 5,3 тыс. рублей
На продажу выставили 10 участков возле МКАД. Цены от 5,3 тыс. рублей

Самая дорогая земля продается в деревне Серафимово по ул. Восточной. Здесь выделен надел площадью14,05 сотки. Купить участок можно по стартовой цене в 20 тыс. рублей. Электричество и газ к участку уже подведены, а для подключения к инженерным коммуникациям нужно предварительно получить технические условия. Ограничения и обременения в отношении участка отсутствуют.

На продажу выставили 10 участков возле МКАД. Цены от 5,3 тыс. рублей
На продажу выставили 10 участков возле МКАД. Цены от 5,3 тыс. рублей
На продажу выставили 10 участков возле МКАД. Цены от 5,3 тыс. рублей

Условия продажи земельных участков, принадлежащих Михановичскому сельисполкому, остаются неизменны: возместить расходы на подготовку и проведение электронных торгов и формирование земельного участка, зарегистрировать участок в течение 2-х месяцев после покупки и приступить к его освоению не позднее 1 года с момента государственной регистрации права собственности. Торги назначены на 30 октября. Заявки на участие принимаются до 15:00 24 октября. Поскольку земля продается в частную собственность, участвовать в электронных торгах вправе только граждане Республики Беларусь.

На продажу выставили 10 участков возле МКАД. Цены от 5,3 тыс. рублей
 
 
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На площадке «БУТБ-Имущество» объявлены очередные электронные торги земельными участками. На этот раз на продажу выставлены 10 наделов земли в деревнях Михановичи,...
 
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