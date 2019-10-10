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На продажу выставили 10 участков возле МКАД. Цены от 5,3 тыс. рублей
11.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На площадке
Самый дешевый лот аукциона – участок в деревне Гребенка (менее 25 км от МКАД). Торги за 14,5 соток начнутся с 5,3 тыс. рублей. В деревне есть возможность подключиться к сетям электроснабжения и связи. Для этого победителю торгов придется получить соответствующие технические условия. Ограничений по использованию участка нет.
В среднем ценовом сегменте продаются участки в деревне Березина (это 15 км от МКАД). Там предлагаются три земельных надела по стартовой цене 14 тыс. руб. каждый. Площадь у всех участков одинаковая – 15 соток. Подъезд организован с улицы местного значения. Сети электроснабжения к участкам уже проведены, ведется строительство газопровода. Из нюансов – расположение в зоне санитарной охраны водного объекта, используемого для питьевого водоснабжения.
Самая дорогая земля продается в деревне Серафимово по ул. Восточной. Здесь выделен надел площадью14,05 сотки.
Условия продажи земельных участков, принадлежащих Михановичскому сельисполкому, остаются неизменны: возместить расходы на подготовку и проведение электронных торгов и формирование земельного участка, зарегистрировать участок в течение 2-х месяцев после покупки и приступить к его освоению не позднее 1 года с момента государственной регистрации права собственности. Торги назначены на 30 октября. Заявки на участие принимаются до 15:00 24 октября. Поскольку земля продается в частную собственность, участвовать в электронных торгах вправе только граждане Республики Беларусь.
Фото: «БУТБ-Имущество»
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На площадке «БУТБ-Имущество» объявлены очередные электронные торги земельными участками. На этот раз на продажу выставлены 10 наделов земли в деревнях Михановичи,...
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