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Миссия МВФ по оценке экономической ситуации начнет работать в Беларуси 29 октября
11.10.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Миссия Международного валютного фонда по оценке экономической ситуации в Беларуси начнет работать в Минске 29 октября, сообщили корреспонденту
«Миссия МВФ под руководством Жака Миньяна будет работать с 29 октября по 5 ноября для оценки текущей экономической ситуации», — сообщили в представительстве.
Запланированы традиционные встречи миссии фонда в белорусском правительстве, Национальном банке, а также с экспертами.
Ранее министр финансов Максим Ермолович сообщил, что Беларусь планирует на следующей неделе обсудить с МВФ возможность новой программы. «База для переговоров есть. Поэтому мы планируем во время ежегодного заседания советов управляющих МВФ и Всемирного банка обсудить итоги реализации мер правительства по стабилизации макроэкономической ситуации и возможности для начала программы с МВФ именно в целях поддержки структурных изменений», — сказал Максим Ермолович.
Беларусь является членом МВФ с 1992 года.
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Миссия Международного валютного фонда по оценке экономической ситуации в Беларуси начнет работать в Минске 29 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
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