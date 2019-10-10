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«Бремино групп» открыла на границе с Польшей еще один торгово-логистический центр

11.10.2019 14:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Бремино групп» открыла крупный транспортно-логистический центр рядом с пунктом пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе. Об этом сообщает «Гродненская правда».


«Бремино-Берестовица» включает складской корпус площадью более 5 тыс. кв. м, административно-бытовой комплекс на более чем 2,3 тыс. кв. м, стоянки для легкового и грузового автотранспорта, два контрольно-пропускных пункта и здание инженерного обеспечения площадью 7 тыс. кв. м.


«Бремино-Берестовица» непосредственно примыкает к пункту пропуска. Выделена отдельная полоса движения транспорта, следующего в ТЛЦ, есть возможность перегрузить, распределить, обработать и хранить товар на складе.


Председатель общего собрания участников «Бремино групп» Александр Зайцев, зампред Гродненского облисполкома Елена Бубенчик и директор компании-застройщика «Кардена» Валерий Карпач

Общий объем инвестиций на строительство центра составил более 25 млн рублей.

К концу 2020 года на «Бремино-Берестовица» планируется организовать более 110 рабочих мест.


Активного потока в ТРЦ ожидают ближе к концу октября, когда сюда из Красносельского переедет ведомственный таможенный пост. Это минус 50 км пути. Обещают, процедура займет не больше часа, сообщает ОНТ. Водителям больше не придется сначала отстоять очередь на границе, чтобы начать таможенный контроль, не надо будет мотаться по постам внутри страны, чтобы завершить процедуры оформления. Бестранзитные технологии теперь работают еще в трех пунктах пропуска страны. «Целое звено, которое раньше участвовало в таможенном транзите, мы полностью исключили здесь. И для нашего бизнеса, для получателей белорусских это действительно существенный эффект во времени, в деньгах, в скорости», — сказал председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.


Стоит отметить, что в конце 2016 года «Бремино групп» открыла возле пункта пропуска «Брузги» подобный центр. Там планировалось оформлять до 800−900 грузовых автомобилей в месяц, но сейчас он обслуживает около двух тысяч. Проект ТЛЦ «Бремино-Берестовица» изначально рассчитан на такие объемы.

Однако этими объектами планы «Бремино групп» на Гродненскую область не ограничиваются. «Сейчас открыт автомобильный терминал, в сфере интересов и железнодорожный транспорт», — отметил председатель общего собрания участников «Бремино Групп» Александр Зайцев. Сейчас выбирается площадка для создания железнодорожного терминала рядом с польской границей. Инвестиционный договор планируют подписать в 2020 году.

Подъездная дорога к «Бремино-Орша» обойдется в 48 млн рублей

 
 
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Общий объем инвестиций на строительство центра составил более 25 млн рублей.
 
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