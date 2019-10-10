«Бремино групп» открыла на границе с Польшей еще один торгово-логистический центр

Источник материала: Tut.by

«Бремино групп» открыла крупный транспортно-логистический центр рядом с пунктом пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе. Об этом сообщает «Гродненская правда» .





«Бремино-Берестовица» включает складской корпус площадью более 5 тыс. кв. м, административно-бытовой комплекс на более чем 2,3 тыс. кв. м, стоянки для легкового и грузового автотранспорта, два контрольно-пропускных пункта и здание инженерного обеспечения площадью 7 тыс. кв. м.





«Бремино-Берестовица» непосредственно примыкает к пункту пропуска. Выделена отдельная полоса движения транспорта, следующего в ТЛЦ, есть возможность перегрузить, распределить, обработать и хранить товар на складе.



Председатель общего собрания участников «Бремино групп» Александр Зайцев, зампред Гродненского облисполкома Елена Бубенчик и директор компании-застройщика «Кардена» Валерий Карпач

Общий объем инвестиций на строительство центра составил более 25 млн рублей.

К концу 2020 года на «Бремино-Берестовица» планируется организовать более 110 рабочих мест.



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Активного потока в ТРЦ ожидают ближе к концу октября, когда сюда из Красносельского переедет ведомственный таможенный пост. Это минус 50 км пути. Обещают, процедура займет не больше часа, сообщает ОНТ . Водителям больше не придется сначала отстоять очередь на границе, чтобы начать таможенный контроль, не надо будет мотаться по постам внутри страны, чтобы завершить процедуры оформления. Бестранзитные технологии теперь работают еще в трех пунктах пропуска страны. «Целое звено, которое раньше участвовало в таможенном транзите, мы полностью исключили здесь. И для нашего бизнеса, для получателей белорусских это действительно существенный эффект во времени, в деньгах, в скорости», — сказал председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.





Стоит отметить, что в конце 2016 года «Бремино групп» открыла возле пункта пропуска «Брузги» подобный центр. Там планировалось оформлять до 800−900 грузовых автомобилей в месяц, но сейчас он обслуживает около двух тысяч. Проект ТЛЦ «Бремино-Берестовица» изначально рассчитан на такие объемы.

Однако этими объектами планы «Бремино групп» на Гродненскую область не ограничиваются. «Сейчас открыт автомобильный терминал, в сфере интересов и железнодорожный транспорт», — отметил председатель общего собрания участников «Бремино Групп» Александр Зайцев. Сейчас выбирается площадка для создания железнодорожного терминала рядом с польской границей. Инвестиционный договор планируют подписать в 2020 году.

Подъездная дорога к «Бремино-Орша» обойдется в 48 млн рублей