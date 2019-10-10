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«Бремино групп» открыла на границе с Польшей еще один торгово-логистический центр
11.10.2019 14:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Бремино групп» открыла крупный транспортно-логистический центр рядом с пунктом пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе. Об этом сообщает
«Бремино-Берестовица» включает складской корпус площадью более 5 тыс. кв. м, административно-бытовой комплекс на более чем 2,3 тыс. кв. м, стоянки для легкового и грузового автотранспорта, два контрольно-пропускных пункта и здание инженерного обеспечения площадью 7 тыс. кв. м.
«Бремино-Берестовица» непосредственно примыкает к пункту пропуска. Выделена отдельная полоса движения транспорта, следующего в ТЛЦ, есть возможность перегрузить, распределить, обработать и хранить товар на складе.
Общий объем инвестиций на строительство центра составил более 25 млн рублей.
К концу 2020 года на «Бремино-Берестовица» планируется организовать более 110 рабочих мест.
Активного потока в ТРЦ ожидают ближе к концу октября, когда сюда из Красносельского переедет ведомственный таможенный пост. Это минус 50 км пути. Обещают, процедура займет не больше часа, сообщает
Стоит отметить, что в конце 2016 года «Бремино групп»
Однако этими объектами планы «Бремино групп» на Гродненскую область не ограничиваются. «Сейчас открыт автомобильный терминал, в сфере интересов и железнодорожный транспорт», — отметил председатель общего собрания участников «Бремино Групп» Александр Зайцев. Сейчас выбирается площадка для создания железнодорожного терминала рядом с польской границей. Инвестиционный договор планируют подписать в 2020 году.
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Общий объем инвестиций на строительство центра составил более 25 млн рублей.
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