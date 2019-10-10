От пластиковой упаковки к экологически чистой — бумажной

Источник материала: Ивьевский край

В последнее время современное человечество все более остро ощущает проблему экологической безопасности.

Пластиковые пакеты, которыми мы привыкли пользоваться в повседневной жизни, изготовлены из полиэтилена. Полиэтиленовые пакеты (ПЭ-пакеты) появились в середине 50-х годов в Америке и сразу же завоевали огромную популярность. Когда пластик вошел в нашу повседневную жизнь, это казалось революцией - удобно, практично, дешево.

Однако весь мир уже осознал, какой вред это наносит экологии планеты.

Пластиковая упаковка по подсчетам специалистов составляет 10% производимого человечеством мусора. В окружающей среде выброшенные пакеты сохраняются длительное время и не подвергаются биологическому разложению. Таким образом, они образуют устойчивое загрязнение.

4 триллиона пакетов в год используется в мире. Они убивают 1 миллион птиц, 100 тысяч морских млекопитающих и неисчислимые косяки рыб.6 миллионов тонн мусора, большую часть которого составляет пластик, ежегодно сбрасывается в Мировой океан.

В Беларуси начался поэтапный переход от небезопасной для экологии полиэтиленовой упаковки и одноразовой посуды к экологически безопасной бумажной упаковке.

Первый шаг - принятие Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее - МАРТ) постановления от 2 сентября 2019 г. № 72 "Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 июня 2017 г. № 28" (далее - постановление № 72), предусматривающего обязательное наличие в торговых объектах различного формата мешков (пакетов) из бумаги и одноразовой посуды и столовых приборов из бумаги для продажи населению.

МАРТ поясняет, что мешки (пакеты) из бумаги, одноразовая посуда и столовые приборы из бумаги внесены в постановление №72 как товар, реализуемый покупателям,наличие мешков (пакетов) из бумаги фасовочных (как бесплатных упаковочных материалов) не является требованием постановления № 72.

Если субъект торговли не реализует такой товар как мешки (пакеты), то у него не возникает обязательств по реализации бумажных пакетов.

Справочно:

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 130-З "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь" субъект торговли самостоятельно определяет ассортимент предлагаемых к продаже товаров, а затем включает в ассортиментный перечень товаров для своего розничного торгового объекта в зависимости от его вида и типа, наличия торговой площади и ее размера, реализуемые классы и (или) группы, виды товаров с указанием количества их разновидностей из соответствующего перечня товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментный перечень товаров, установленного постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 июня 2017 г. № 28 "О перечнях товаров".

МАРТ в течение 2 месяцев будет проводить мониторинг исполнения постановления № 72 без применения штрафных санкций, за этот период торговля должна обеспечить неукоснительное исполнение данного постановления.

Справочно:

Отсутствие в продаже товаров, предусмотренных ассортиментными перечнями товаров, является нарушением правил торговли, что влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 12.17 КоАП (штраф в размере до 10 базовых величин, повторное в течение одного года аналогичное нарушение - штраф от 10 до 30 базовых величин).

Перечень основных производителей и импортеров упаковочной продукции и одноразовой посуды из бумаги размещенна официальном сайте Ивьевского районного исполнительного комитета, а также на сайтах облисполкомов.

Отдел экономики Ивьевского райисполкома.