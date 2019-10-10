﻿ От пластиковой упаковки к экологически чистой — бумажной. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От пластиковой упаковки к экологически чистой — бумажной

11.10.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

В последнее время современное человечество все более остро ощущает проблему экологической безопасности.
Пластиковые пакеты, которыми мы привыкли пользоваться в повседневной жизни, изготовлены из полиэтилена. Полиэтиленовые пакеты (ПЭ-пакеты) появились в середине 50-х годов в Америке и сразу же завоевали огромную популярность. Когда пластик вошел в нашу повседневную жизнь, это казалось революцией - удобно, практично, дешево.
Однако весь мир уже осознал, какой вред это наносит экологии планеты.
Пластиковая упаковка по подсчетам специалистов составляет 10% производимого человечеством мусора. В окружающей среде выброшенные пакеты сохраняются длительное время и не подвергаются биологическому разложению. Таким образом, они образуют устойчивое загрязнение.
4 триллиона пакетов в год используется в мире. Они убивают 1 миллион птиц, 100 тысяч морских млекопитающих и неисчислимые косяки рыб.6 миллионов тонн мусора, большую часть которого составляет пластик, ежегодно сбрасывается в Мировой океан.
В Беларуси начался поэтапный переход от небезопасной для экологии полиэтиленовой упаковки и одноразовой посуды к экологически безопасной бумажной упаковке.
Первый шаг - принятие Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее - МАРТ) постановления от 2 сентября 2019 г. № 72 "Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 июня 2017 г. № 28" (далее - постановление № 72), предусматривающего обязательное наличие в торговых объектах различного формата мешков (пакетов) из бумаги и одноразовой посуды и столовых приборов из бумаги для продажи населению.
МАРТ поясняет, что мешки (пакеты) из бумаги, одноразовая посуда и столовые приборы из бумаги внесены в постановление №72 как товар, реализуемый покупателям,наличие мешков (пакетов) из бумаги фасовочных (как бесплатных упаковочных материалов) не является требованием постановления № 72.
Если субъект торговли не реализует такой товар как мешки (пакеты), то у него не возникает обязательств по реализации бумажных пакетов.

От пластиковой упаковки к экологически чистой — бумажной

Справочно:
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 130-З "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь" субъект торговли самостоятельно определяет ассортимент предлагаемых к продаже товаров, а затем включает в ассортиментный перечень товаров для своего розничного торгового объекта в зависимости от его вида и типа, наличия торговой площади и ее размера, реализуемые классы и (или) группы, виды товаров с указанием количества их разновидностей из соответствующего перечня товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментный перечень товаров, установленного постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 июня 2017 г. № 28 "О перечнях товаров".

МАРТ в течение 2 месяцев будет проводить мониторинг исполнения постановления № 72 без применения штрафных санкций, за этот период торговля должна обеспечить неукоснительное исполнение данного постановления.

Справочно:
Отсутствие в продаже товаров, предусмотренных ассортиментными перечнями товаров, является нарушением правил торговли, что влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 12.17 КоАП (штраф в размере до 10 базовых величин, повторное в течение одного года аналогичное нарушение - штраф от 10 до 30 базовых величин).

Перечень основных производителей и импортеров упаковочной продукции и одноразовой посуды из бумаги размещенна официальном сайте Ивьевского районного исполнительного комитета, а также на сайтах облисполкомов.

Отдел экономики Ивьевского райисполкома.

 
 
Ссылка на источник 102
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнее время современное человечество все более остро ощущает проблему экологической безопасности. Пластиковые пакеты, которыми мы привыкли...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Более 280 инвестпроектов планируется реализовать для развития регионов Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика