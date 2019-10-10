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Более 280 инвестпроектов планируется реализовать для развития регионов Беларуси

11.10.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Более 280 инвестпроектов планируется реализовать для развития регионов Беларуси

Правительством утвержден план развития отдельных регионов, отстающих по уровню социально-экономического развития. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 9 октября 2019 года №689, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Документ принят во исполнение протокола поручений главы государства, данных 2 марта 2018 года во время отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

Цель утвержденного плана — снизить уровень дифференциации по уровню и качеству жизни населения за счет раскрытия, восстановления и наращивания производственного потенциала, развития инфраструктуры, формирования комфортной среды для проживания на основе конкурентных преимуществ, накопленных компетенций каждого региона.

План предусматривает реализацию портфеля инвестиционных проектов и предложений в отстающих регионах и содержит 282 проекта с общим объемом инвестиций Br10 024,1 млн и $2,5 млн, а также 224 инвестиционных предложения с требуемым объемом финансирования около Br900 млн.

«Реализация портфеля инвестпроектов и предложений в отстающих регионах будет способствовать развитию территорий за счет создания новых предприятий и производств, модернизации действующих предприятий, а также формирования необходимой производственной и социальной инфраструктуры», — отмечается в документе. Финансирование проектов будет вестись за счет собственных средств организаций, кредитных ресурсов, средств инвесторов, а также других источников, не запрещенных законодательством.

В результате реализации плана развития отдельных регионов в 2019-2020 годах ожидается во всех отстающих регионах сокращение разрыва в уровне и качестве жизни населения по сравнению со среднереспубликанским уровнем, 11 районов должны выйти из группы отстающих, 5 — приблизиться к выходу из группы.

В соответствии с порядком отнесения административно-территориальных единиц к территориям, отстающим по уровню социально-экономического развития, утвержденным постановлением Совета Министров №74 от 2 февраля текущего года, отстающим по уровню социально-экономического развития определен 31 район из 128 административно-территориальных единиц республики (24,2% от общего количества).

Так, в Брестской области определено 3 из 19 административно-территориальных единиц (15,8%), Витебской — 7 из 23 (30,4%), Гомельской — 8 из 22 (36,4%), Гродненской — 3 из 18 (16,7%), Минской — 3 из 22 (13,6%), Могилевской — 7 из 23 (30,4%). По уровню социально-экономического развития отстающие районы с существенным отрывом уступают остальным регионам республики, имеют недостаточный трудовой и экономический потенциал для комплексного развития и повышения конкурентоспособности за счет собственных ресурсов.

https://www.belta.by

 
 
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Правительством утвержден план развития отдельных регионов, отстающих по уровню социально-экономического развития. Соответствующее решение закреплено...
 
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