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Мероприятия по завозу топлива на БелАЭС идут в штатном режиме — Виктор Каранкевич

11.10.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Мероприятия по завозу топлива на БелАЭС идут в штатном режиме — Виктор Каранкевич

Мероприятия по завозу топлива на Белорусскую АЭС идут в штатном режиме. Об этом сегодня сообщил журналистам министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

«Завоз топлива планируется в этом году. И все необходимые мероприятия по нему проводятся в штатном режиме. Все технологические операции соблюдаются», — рассказал министр.

Он проинформировал, что степень готовности первого блока АЭС высокая. Практически завершены все строительно-монтажные работы, проходит наладка оборудования, приступили к предэтапным операциям. На втором блоке идет строительство, проходят тепло- и электромонтажные работы, монтируется оборудование.

https://www.belta.by

 

 
 
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Мероприятия по завозу топлива на Белорусскую АЭС идут в штатном режиме. Об этом сегодня сообщил журналистам министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич,...
 
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