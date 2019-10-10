Мероприятия по завозу топлива на БелАЭС идут в штатном режиме — Виктор Каранкевич

Источник материала: Вороновская газета

Мероприятия по завозу топлива на Белорусскую АЭС идут в штатном режиме. Об этом сегодня сообщил журналистам министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА .

«Завоз топлива планируется в этом году. И все необходимые мероприятия по нему проводятся в штатном режиме. Все технологические операции соблюдаются», — рассказал министр.

Он проинформировал, что степень готовности первого блока АЭС высокая. Практически завершены все строительно-монтажные работы, проходит наладка оборудования, приступили к предэтапным операциям. На втором блоке идет строительство, проходят тепло- и электромонтажные работы, монтируется оборудование.

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