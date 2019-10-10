Диспетчеры провели противоаварийную тренировку с включением БелАЭС в модель энергосистемы

Источник материала: Вороновская газета

Оперативно-диспетчерский персонал Белорусской энергосистемы провел ежегодную межсистемную противоаварийную тренировку. Модель тренировочного комплекса впервые предусматривала наличие Белорусской АЭС в балансе энергосистемы, сообщили БЕЛТА в ГПО «Белэнерго».

Целью тренировки была отработка взаимодействия всего оперативно-диспетчерского персонала Белорусской энергосистемы при реализации графиков экстренных отключений потребителей с питающих центров 6-10(35) кВ. В мероприятии приняли участие представители диспетчерских служб всех четырех иерархических уровней оперативно-диспетчерского управления — на уровне страны, области, нескольких районов и района. В «Белэнерго» отметили, что межсистемная тренировка такого масштаба была проведена впервые.

Детально проработаны вопросы скорости поднятия нагрузки на основных генерирующих источниках. Оперативно-диспетчерский персонал успешно решил задачу по приведению баланса объединенной энергетической системы Беларуси в допустимые пределы в условиях работы с Белорусской АЭС.

Мероприятие позволило проверить готовность оперативно-диспетчерских звеньев к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов, а также исправность систем дистанционного управления коммутационными аппаратами. Отработаны механизмы и алгоритмы введения графиков отключения потребителей электрической мощности, оповещения потребителей.

По завершении тренировки был проведен подробный анализ действий участников. Подтверждена готовность оперативно-диспетчерского персонала объединенной энергосистемы Беларуси к действиям в аварийных ситуациях.

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