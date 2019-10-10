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Ермошина о выборах: При таком числе претендентов говорить, что у нас нет демократии, просто нелепо

11.10.2019 16:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Количество желающих стать кандидатами в депутаты гораздо больше, чем на прошлых выборах. Подобное было лишь на парламентских выборах в 2000 году. Об этом глава ЦИК Лидия Ермошина заявила в интервью порталу soyuz.by.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам Ермошиной, эта избирательная кампания очень активная. Количество претендентов еще до регистрации больше, чем три года назад, и гораздо больше, чем было на парламентских выборах в 2008 и 2004 годах.

— По сути дела, мы вернулись к цифрам 2000 года, когда были очень яркие и очень альтернативные парламентские выборы. Поэтому говорить о том, как часто у нас любит утверждать оппозиция, что у нас нет демократии, ну слушайте, при таком количестве претендентов, людей, которые действительно реально идут в политику, хотят быть политиками, это просто нелепо, — считает Лидия Ермошина.

В 2000 году на регистрацию в кандидаты документы подали 768 человек, из них зарегистрировано было 550. Среди кандидатов были экс-премьер Михаил Чигирь и Николай Статкевич. Кроме того, во время кампании в Минске проходили массовые «Марши свободы» сторонников бойкота выборов.

Говоря об отказах в регистрации глава ЦИК отметила, что пока их нет, но они «конечно же, будут».

— Так не бывает, чтобы все выдвинулись абсолютно гладко. Давайте не будем забывать, что там совершенно разные люди, они не всегда грамотны в правовом отношении. Поэтому там будут, разумеется, вопросы, но сколько отказов — мы пока не можем прогнозировать, — отметила Ермошина.

Возрастного ценза, по словам главы ЦИК, фактически нет: избираться можно с 21 года. А вот максимальный возраст кандидата избиратель может установить сам — своим доверием к кандидату. Как отметила Ермошина, среди подавших документы на регистрацию есть и 83-летний белорус.

Что касается партий, то в этом году на выборы идет 12 партий, что тоже больше, чем в 2016 году. Некоторые из них, как выразилась Ермошина, «реанимировали себя» под избирательную кампанию. Чего не скажешь об оппозиционных партиях.

— Они [оппозиционные партии] всегда очень активны. Я бы сказала, что эти партии не спят практически никогда, — отметила глава ЦИК.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава ЦИК отметила, что эта избирательная кампания очень активная. Количество претендентов, еще до регистрации, больше, чем три года назад и гораздо больше, чем...
 
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