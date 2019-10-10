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Ермошина о выборах: При таком числе претендентов говорить, что у нас нет демократии, просто нелепо
11.10.2019 16:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По словам Ермошиной, эта избирательная кампания очень активная. Количество претендентов еще до регистрации больше, чем три года назад, и гораздо больше, чем было на парламентских выборах в 2008 и 2004 годах.
— По сути дела, мы вернулись к цифрам 2000 года, когда были очень яркие и очень альтернативные парламентские выборы. Поэтому говорить о том, как часто у нас любит утверждать оппозиция, что у нас нет демократии, ну слушайте, при таком количестве претендентов, людей, которые действительно реально идут в политику, хотят быть политиками, это просто нелепо, — считает Лидия Ермошина.
Говоря об отказах в регистрации глава ЦИК отметила, что пока их нет, но они «конечно же, будут».
— Так не бывает, чтобы все выдвинулись абсолютно гладко. Давайте не будем забывать, что там совершенно разные люди, они не всегда грамотны в правовом отношении. Поэтому там будут, разумеется, вопросы, но сколько отказов — мы пока не можем прогнозировать, — отметила Ермошина.
Возрастного ценза, по словам главы ЦИК, фактически нет: избираться можно с 21 года. А вот максимальный возраст кандидата избиратель может установить сам — своим доверием к кандидату. Как отметила Ермошина, среди подавших документы на регистрацию есть и 83-летний белорус.
Что касается партий, то в этом году на выборы идет 12 партий, что тоже больше, чем в 2016 году. Некоторые из них, как выразилась Ермошина, «реанимировали себя» под избирательную кампанию. Чего не скажешь об оппозиционных партиях.
— Они [оппозиционные партии] всегда очень активны. Я бы сказала, что эти партии не спят практически никогда, — отметила глава ЦИК.
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Глава ЦИК отметила, что эта избирательная кампания очень активная. Количество претендентов, еще до регистрации, больше, чем три года назад и гораздо больше, чем...
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