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«-10%». «Происки конкурентов и силовиков» не помешали «Белавтодору» выиграть крупный тендер в Украине
11.10.2019 17:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские дорожники выиграли крупный тендер в Украине и будут строить дорогу в Ровенской области на 3,3 млн долларов дешевле ожидаемой стоимости,
«11 октября 2019 года в городе Ровно подписан крупнейший на сегодня контракт в сфере дорожного строительства для белорусских предприятий в Украине. Этот контракт на строительство нового участка автодороги в Ровенской области, которая станет частью будущего проекта «Северный обход Ровно», заключенный между Службой автомобильных дорог и гомельским «Дорожно-строительным трестом № 2», входящим в состав холдинга «Белавтодор», — сообщает отдел связей с общественностью компании «Белавтодор-Украина».
В тендере на строительство этой дороги, который стал самым большим из тех, что проводились в Ровенской области за все годы независимости, белорусы обошли турецкую компанию Onur и азербайджанскую компанию Evrascon. И предложили самую низкую цену.
Сумма контракта составляет почти 746 млн грн (более 30 млн долларов), что почти на 10% меньше ожидаемой стоимости строительства. Таким образом, экономия для украинского бюджета составит 3,3 млн долларов.
Начало строительства новой шестикилометровой асфальтобетонной автодороги, которая будет иметь по две полосы в каждом направлении, планируется в этом году. Ожидаемые сроки завершения работ — конец 2020 года.
Новая дорога значительно улучшит транспортную ситуацию в Ровно, позволит освободить областной центр от транзитных автомобилей, следующих по трассе М-06 со стороны Житомира и Киева в направлении Луцка, будет способствовать оживлению экономической сферы как местных территориальных общин, по территории которых будет пролегать этот путь, так и области в целом.
«За последние два года белорусские дорожно-строительные предприятия реализовали и реализуют полтора десятка проектов в восьми областях Украины. Мы и в дальнейшем будем наращивать свое присутствие на украинском рынке дорожного строительства», — отметили в «Белавтодор-Украина».
В холдинге убеждены, что снять негласную блокаду с белорусских предприятий, работающих в Украине, помог недавний визит Александра Лукашенко,
Давление силовиков и криминала
В этом году «Белавтодор-Украина» столкнулся с рядом сложностей в работе на украинском рынке.
В феврале неизвестные подожгли и уничтожили имущество асфальтобетонного завода ОАО «Строительно-монтажный трест № 8» (Минск) в Николаевской области. Компания выполняла работы на участке дороги Н-11 в районе Нового Буга. В связи с инцидентом белорусское посольство
В августе украинские следователи и оперативники из Житомирской области по решению суда получили доступ к счетам и документам холдинга «Белавтодор-Украина». Их, а также «Дорожно-строительный трест № 4, г. Брест», «Торговый дом «Атлантик» и Службу автомобильных дорог подозревали в завладении бюджетными средствами при ремонте участка дороги М-21 в Житомирской области.
В «Белавтодор-Украина» и нападение на завод, и досудебное расследование называли происками конкурентов.
«Рынок строительства интересен многим предприятиям. Наши конкуренты борются за те места, где наиболее благоприятные условия для работы. Каждый использует свои ресурсы и возможности. Есть определенные моменты, которые малоприятны. Просто чем больше мы занимаем места на этом рынке, тем больше мы уязвимы как фигура. В слона легче камнем попасть, чем в моську. Палки в колеса нам ставят локальные конкуренты», — комментировал
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«-10%». «Происки конкурентов и силовиков» не помешали «Белавтодору» выиграть крупный тендер в Украине
Белорусские дорожники выиграли крупный тендер в Украине и будут строить дорогу в Ровенской области на 3,3 млн долларов дешевле ожидаемой стоимости, сообщают...
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