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«От трудового коллектива» в депутаты идет замглавы Администрации президента

11.10.2019 17:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненской области по Лидскому избирательному округу № 55 в депутаты баллотируется заместитель главы Администрации президента Валерий Мицкевич. Он уже подал документы на регистрацию в кандидаты.


Интересно, что выдвигается Мицкевич от трудового коллектива, а не путем сбора подписей.

Родился замглавы администрации в 1964 году в Лиде. В 1989 году окончил Белорусский государственный университет. Был стажером судьи, исполняющим обязанности судьи суда Минского района. Затем — судьей и председателем суда Минского района и Заславля. Занимал пост заместителя министра юстиции, был членом ЦИК. В 2005—2009 — директор Национального центра законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь.

Заместителем главы Администрации президента был назначен в июне 2009 года.

 
 
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Мицкевич баллотируется в Гродненской области по Лидскому избирательному округу № 55.
 
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