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Увеличить производство импортозамещающей продукции до конца текущего года планируют в Могилевской области

11.10.2019 — Новости Экономики | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Увеличить производство импортозамещающей продукции до конца текущего года планируют в Могилевской областиУвеличить производство импортозамещающей продукции до конца текущего года планируют в Могилевской области. Об этом на пленарном заседании состоявшейся в Могилеве Международной научно-практической конференции «Машиностроение и металлообработка» сообщил заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар.

По его словам, за первое полугодие текущего года объем производства импортозамещающей продукции составил 335 миллионов долларов (процент выполнения годового задания – 55,1%), на экспорт отгружено более трети такой продукции: 35,6% или 119,4 миллиона долларов.

До конца года в планах увеличить производство импортозамещающей продукции до 600 миллионов долларов, из нее отгрузить на экспорт порядка 250 миллионов (около 42%).

В региональный План мероприятий по импортозамещению на 2019 год включено 45 организаций малого и среднего предпринимательства, которыми за первое полугодие 2019-го произведено импортозамещающей продукции на сумму 234 миллионов долларов, или почти 70% от общего объема выпуска.

mogilevnews.by

 

 
Теги: Могилев
 
 
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Увеличить производство импортозамещающей продукции до конца текущего года планируют в Могилевской области. Об этом на пленарном заседании состоявшейся в...
 
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