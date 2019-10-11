|
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 октября 2019 года)
12.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Впервые за последние 10 недель на вторичном рынке жилья наблюдалось снижение цен.
Строительство
«Айрон»
Для многодетных семей в Минске
Эксперт
Еще свежи воспоминания, когда Парк Челюскинцев граничил лишь с детской железной дорогой и ботаническим садом. Однако с тех пор многое изменилось — теперь над зеленым массивом нависли столбики многоэтажек ЖК «Парк Челюскинцев» Dana Holdings. Дабы очертить застройщикам допустимые рамки, город
Земля
Под Минском
Кстати, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев
Зарубежная недвижимость
Сегодня белорусам не нужна виза для посещения более чем 40 стран мира, еще в нескольких десятках стран получить визу можно по прилету. Однако «безвиз» не означает, что в Турции, Черногории или Израиле можно жить годами. Более того, «годами» нельзя жить, к примеру, и в Риге, Барселоне или Афинах, даже при наличии годового «шенгена». Для того чтобы беспрепятственно находится за рубежом долгое время, необходим вид на жительство. И самый
Минчане Елена и Виктор живут в Бангкоке уже больше полугода. Перебралась семья в Таиланд по работе. Ребята
Дачи и частные дома
Живописные холмы, поросшие лесом, свежий воздух, чистый водоем… Дача у Дубровского водохранилища — мечта многих. У сотрудников Академии наук БССР она исполнилась «на перспективу». У деревни Губичи для них построили специальный дачный поселок из 89 трехэтажек. На перспективу — потому что дачный поселок строился еще до того, как на месте речушки появилось само водохранилище. Мы посмотрели,
Коммерческая недвижимость
Не так давно мы писали, что строительство бизнес-центра «Капитал-центр» на Октябрьской площади подходит к своему завершающему этапу. И вот стало известно, что «Дана Холдингз»
Тем временем в Минске продолжают продавать старую недвижимость либо недострои. Так здания МЗОР
«Минскгоримущество»
В Минске решили Табакерки
Жилье и инфраструктура
Строительство новой поликлиники в деревне Боровляны к северу от столицы
Купить квартиру в Минске не так-то и просто: цены откровенно «кусаются», а приобретать совсем уж «убитый» вариант зачастую не хочется. Тогда стоит обратить внимание на ближайший пригород, где стоимость жилья бывает более демократичной. Мы
А
ЖКХ
Каждая 13-я семья в Минске
В столице
Редакция Realt.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банкротства и продажа имущества, история переезда в Бангкок и новые дома для многодетных. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)