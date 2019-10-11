Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 октября 2019 года)

Для многодетных семей в Минске начали возводить три дома. В планах до конца года — еще восемь.

Эксперт рассказал нам, почему на месте завода им. Кирова в Минске все-таки появится жилье.

Еще свежи воспоминания, когда Парк Челюскинцев граничил лишь с детской железной дорогой и ботаническим садом. Однако с тех пор многое изменилось — теперь над зеленым массивом нависли столбики многоэтажек ЖК «Парк Челюскинцев» Dana Holdings. Дабы очертить застройщикам допустимые рамки, город утвердил охранную зону парка , где строительство запрещено.

Земля

Под Минском разыграют 19 участков в пределах $ 3 тыс. Аукцион состоится 1 ноября. Еще 10 участков можно купить совсем возле МКАД: цены от 5,3 тыс. рублей. На эти наделы, скорее всего, будет неплохой спрос. А вот с участками в Смолевичах что-то пошло не так: на аукцион по земельным участкам в городе-спутнике нашлось всего 4 заявителя.

Кстати, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев рассказал , сколько стоит самый дорогой и самый дешевый квадратный метр земли в Беларуси.

Зарубежная недвижимость

Сегодня белорусам не нужна виза для посещения более чем 40 стран мира, еще в нескольких десятках стран получить визу можно по прилету. Однако «безвиз» не означает, что в Турции, Черногории или Израиле можно жить годами. Более того, «годами» нельзя жить, к примеру, и в Риге, Барселоне или Афинах, даже при наличии годового «шенгена». Для того чтобы беспрепятственно находится за рубежом долгое время, необходим вид на жительство. И самый быстрый способ его получить — покупка недвижимости.

Минчане Елена и Виктор живут в Бангкоке уже больше полугода. Перебралась семья в Таиланд по работе. Ребята рассказывают , сложно ли найти в столице жилье (особенно если переезжаете с котом), а также почему они не собираются рассматривать Таиланд для ПМЖ и покупать квартиру в Бангкоке.

Дачи и частные дома