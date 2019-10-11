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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 октября 2019 года)

12.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Впервые за последние 10 недель на вторичном рынке жилья наблюдалось снижение цен. Индекс цен на квартиры в Минске опустился на 0,1% и составил 1370 $/м2. В отличие от «вторички», цены на новостройки растут третью неделю подряд. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1312 $/м2. За последний год новостройки подорожали в среднем на 5,6%.

Строительство

«Айрон» предложил квартиры в доме на Дзержинского. А вот МАПИД, который недавно жаловался на нехватку объемов, на многих своих площадках еще никакого строительства не предлагает. Мы попытались понять, что происходит.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 октября 2019 года)

Для многодетных семей в Минске начали возводить три дома. В планах до конца года — еще восемь.

Эксперт рассказал нам, почему на месте завода им. Кирова в Минске все-таки появится жилье.

Еще свежи воспоминания, когда Парк Челюскинцев граничил лишь с детской железной дорогой и ботаническим садом. Однако с тех пор многое изменилось — теперь над зеленым массивом нависли столбики многоэтажек ЖК «Парк Челюскинцев» Dana Holdings. Дабы очертить застройщикам допустимые рамки, город утвердил охранную зону парка, где строительство запрещено.

Земля

Под Минском разыграют 19 участков в пределах $ 3 тыс. Аукцион состоится 1 ноября. Еще 10 участков можно купить совсем возле МКАД: цены от 5,3 тыс. рублей. На эти наделы, скорее всего, будет неплохой спрос. А вот с участками в Смолевичах что-то пошло не так: на аукцион по земельным участкам в городе-спутнике нашлось всего 4 заявителя.

Кстати, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев рассказал, сколько стоит самый дорогой и самый дешевый квадратный метр земли в Беларуси.

Зарубежная недвижимость

Сегодня белорусам не нужна виза для посещения более чем 40 стран мира, еще в нескольких десятках стран получить визу можно по прилету. Однако «безвиз» не означает, что в Турции, Черногории или Израиле можно жить годами. Более того, «годами» нельзя жить, к примеру, и в Риге, Барселоне или Афинах, даже при наличии годового «шенгена». Для того чтобы беспрепятственно находится за рубежом долгое время, необходим вид на жительство. И самый быстрый способ его получить — покупка недвижимости.

Минчане Елена и Виктор живут в Бангкоке уже больше полугода. Перебралась семья в Таиланд по работе. Ребята рассказывают, сложно ли найти в столице жилье (особенно если переезжаете с котом), а также почему они не собираются рассматривать Таиланд для ПМЖ и покупать квартиру в Бангкоке.

Дачи и частные дома

Живописные холмы, поросшие лесом, свежий воздух, чистый водоем… Дача у Дубровского водохранилища — мечта многих. У сотрудников Академии наук БССР она исполнилась «на перспективу». У деревни Губичи для них построили специальный дачный поселок из 89 трехэтажек. На перспективу — потому что дачный поселок строился еще до того, как на месте речушки появилось само водохранилище. Мы посмотрели, как поселок выглядит сейчас, и что там продается.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 октября 2019 года)

Коммерческая недвижимость

Не так давно мы писали, что строительство бизнес-центра «Капитал-центр» на Октябрьской площади подходит к своему завершающему этапу. И вот стало известно, что «Дана Холдингз» предлагает всем желающим снять помещения в аренду в этом здании.

Тем временем в Минске продолжают продавать старую недвижимость либо недострои. Так здания МЗОР выставили на аукцион в 7-й раз, теперь по обновленной цене. Пытаются продать «Торгово-развлекательный центр «Гулливер». Продают и опытно-экспериментальный завод технологического оборудования: здания в центральной части столицы — между проспектом Машерова и Осмоловкой. Кроме того, на торги выставлены стройрынок в Уручье с парком «Дримлэнд» и Дом печати на пр-те Независимости.

«Минскгоримущество» снижает начальную цену на некоторые объекты недвижимости. Скидки от 20% до 80%.

В Минске решили Табакерки совместить с остановками общественного транспорта.

Жилье и инфраструктура

Строительство новой поликлиники в деревне Боровляны к северу от столицы начнется в 2020 году.

Купить квартиру в Минске не так-то и просто: цены откровенно «кусаются», а приобретать совсем уж «убитый» вариант зачастую не хочется. Тогда стоит обратить внимание на ближайший пригород, где стоимость жилья бывает более демократичной. Мы рассказываем как раз о таких домах в аг. Колодищи, о которых мало кто знает.

А вот здесь можно почитать о том, стоит ли «бояться покупать жилье у неблагополучной семьи».

ЖКХ

Каждая 13-я семья в Минске не платит «коммуналку». И даже не потому, что плохо убирают в подъезде, а потому что нет денег. Иногда нет желания.

В столице проведут тепловую модернизацию почти 2 тысяч жилых домов. Половину стоимости работ оплатят жильцы.

Редакция Realt.by

 
Теги: Минск
 
 
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Банкротства и продажа имущества, история переезда в Бангкок и новые дома для многодетных. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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