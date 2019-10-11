«Мы работаем по белорусским законам». В страну пришел еще один российский жесткий дискаунтер

Источник материала: Tut.by

Российская розничная сеть «Доброцен» пришла в Беларусь. Свой первый магазин-склад она открыла в Бобруйске. В планах на этот год значится открытие еще двух торговых объектов, в 2020 году сеть хотят расширить на 6−10 магазинов.





Сеть «Доброцен» развивается в России с августа 2016-го и насчитывает 150 магазинов. Ее владелец — российский бизнесмен Вадим Терещенко.

Формат торговых точек — магазин-склад средней площадью 1000 квадратных метров, то есть все товары выкладываются на стеллажи в три яруса, плюс есть паллетная выкладка. У «Доброцена» нет таковых складов в магазинах и это позволяет держать большой товарный запас непосредственно в зале, снижает расходы на торговое оборудование. Так как нет поштучной выкладки товаров на полки, то ритейлер может минимизировать количество персонала. Проще говоря — это формат жесткого дискаунтера. Что это такое, в 2018 году белорусам продемонстрировал другой российский ритейлер «Светофор».





«Доброцен» начал поход в Беларусь с Бобруйска, где уже обосновались два «Светофора». Площадь нового магазина — около 800 квадратных метров. Ассортиментный перечень насчитывает более 1 тысячи наименований товаров.

— Наше развитие в России идет очень стремительно. Мы все больше и больше завоевываем регионы нашей страны, и вполне закономерно, что выходим на новые для нас территории и страны. Почему Беларусь? Хороший вопрос. Для нас белорусские граждане — это близкие по духу люди. Мы являемся братскими народами, наши особенности менталитета очень схожи, а Республика Беларусь для нас является дружеским государственным партерном, — рассказала TUT.BY региональный управляющий сети Александра Прошкина, комментируя решение выйти на белорусский рынок.

На сайте «Доброцена» говорится, что сеть делает ставку «на товары российских производителей, которые не тратят огромные бюджеты на раскрутку, поэтому цена на их молоко или колбасу значительно ниже, чем у федеральных брендов, а качество зачастую, даже лучше».





Однако в сети уверяют, что в белорусских магазинах не будет засилия российских товаров.





— Большая часть ассортимента будет белорусского производства. Мы соответствуем всем нормативам, установленным в Республике Беларусь, — пояснила Прошкина.





«Доброцен» планирует открывать магазины площадью 700−1000 квадратных метров. во всех областях Беларуси. До конца года ритейлер думает создать еще два магазина.





— В 2020 году мы планируем прирасти на 6−10 магазинов. Но существует сложность с прогнозом открытий, так как мы сталкиваемся с определенными трудностями в поиске новых площадок, которые устраивают по цене, качеству и уровню наших требований. Скорость нашего развития зависит не только от нашего желания, но и от предложений на рынке недвижимости, — сказала Александра Прошкина.



