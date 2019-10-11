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Экспортный и инвестиционный потенциал Минской области был представлен на региональном экономическом форуме

12.10.2019 09:10 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Экспортный и инвестиционный потенциал самой большой области страны - Минской - накануне был представлен на региональном экономическом форуме. На базе завода "Джили" в Борисовском районе прошла встреча делегаций из шести стран - это представители регионов-побратимов Центрального региона из России, западной Европы и Азии.
 
 
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Экспортный и инвестиционный потенциал самой большой области страны - Минской - накануне был представлен на региональном экономическом форуме. На базе завода...
 
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