«Нередко приводит к банкротству». Силовиков попросили не «закрывать» бизнесменов

Источник материала: Tut.by

Представители деловых кругов высказались за то, чтобы силовые ведомства реже использовали меру пресечения в виде заключения под стражу. «Закрытие» бизнесменов подрывает деятельность их компаний, что нередко приводит к банкротству. Информация об этом размещена на сайте Совета по развитию предпринимательства.



Фото: Вячеслав Мильяненко

На минувшей неделе в Верховном суде состоялось заседание совета. Большая его часть была закрыта для прессы. Как выяснилось из обзора заседания совета, предметом дискуссии также стал вопрос избрания меры пресечения в отношении подозреваемых или обвиняемых по экономическим преступлениям.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич подчеркнул, что в последнее время принят целый ряд изменений и дополнений в уголовное законодательство в сторону либерализации позиции государства в отношении экономических преступлений.

— В результате декриминализации деяний, не требующих уголовного преследования, а также дифференциации наказаний за преступления против порядка осуществления экономической деятельности только за последние три месяца этого года прекращено производство по 262 преступлениям. За этот год на 17% уменьшилось количество возбужденных следователями СК уголовных дел о преступлениях этой же категории. В то время, передано прокурору для направления в суд только 105 уголовных дел (в прошлом году — 121 уголовное дело), — констатировал Носкевич.

Однако, как было отмечено представителями деловых кругов, наличие даже отдельных случаев задержаний за совершение нарушений в экономической сфере крайне негативно сказывается на функционировании как конкретных субъектов бизнеса, так и бизнес-среды в целом. Заключение руководства предприятия под стражу, как правило, влечет за собой снижение темпов или остановку функционирования бизнеса, разрыв налаженных связей, потерю рынков, невыполнение обязательств перед партнерами, работниками, государством и, в итоге, — нередко банкротство. Более того, примеры уголовных дел в отношении известных предпринимателей «отбивают желание» заниматься бизнесом тех людей, которые пока еще не являются таковыми, говорится в обзоре.

В связи с этим было предложено на этапе следствия и суда по экономическим преступлениям ограничить избрание в отношении подозреваемых или обвиняемых меры пресечения в виде содержания под стражей в пользу расширения применения меры пресечения в виде домашнего ареста или залога.

Одновременно высказаны мнения о необходимости пересмотра суммы крупного и особо крупного размеров ущерба, причиненного экономическим преступлением; возможной градации ущерба в зависимости от субъекта, совершившего налоговое преступление (физическое лицо, индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо) и объема оборота субъекта хозяйствования; изменения предельного срока лишения свободы.

По мнению участников заседания, это позволит соблюсти интересы государства, не создавая кризисную ситуацию для функционирования бизнеса.

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