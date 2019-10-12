Топ-менеджер Dana Holdings прокомментировал внешний вид нового бизнес-центра на Октябрьской площади

Источник материала: Tut.by

Архитектурный облик нового бизнес-центра «БК Капитал Палас» призван связать два периода развития Минска на Октябрьской площади. Об этом заявил председатель совета директоров компании-застройщика Dana Holdings Вибор Мулич, комментируя размеры нового здания и выбранный стиль.



Фото: пресс-служба компании

Строительство многофункционального комплекса на месте бывшего музея Великой Отечественной войны началось весной 2018 года. Проект реализует компания «Белинте-Роба», входящая в Dana Holdings, которая строит «Минск Мир» и «Маяк Минска». Сооружение строится по президентскому указу и должно быть возведено до 2020 года. Проект критиковали за размеры здания и выбранный стиль.

В Dana Holdings напомнили, что после войны на Октябрьской площади «был просто пустырь, в центре которого сначала был воздвигнут памятник Сталину, а затем, в середине пятидесятых годов, был построен Дворец культуры профсоюзов». «Именно это здание и начало формировать новую площадь, которая торжественно, как на параде, являет зрителю свой праздничный китель, выполненный в лучших традициях сталинского ампира», — отмечают в компании-застройщике.

В 1985 году на Октябрьской площади начали строить Дворец Республики, «архитектуру которого отличает суровый аскетизм». «Это здание будто желает поспорить с нарядным красавцем периода сталинского ампира — профсоюзным дворцом. Так сформировался новый, достаточно противоречивый образ Октябрьской площади», — отмечают в Dana Holdings.

Застройщик предпринял попытку «завершить архитектурный облик современной Октябрьской площади, связав два периода развития города, отраженные в архитектурных объектах, новым дворцом — бизнес-центром «БК Капитал Палас».



Фото: пресс-служба компании

Перед архитекторами стояла задача вписаться в столь противоречивый ансамбль. С одной стороны, здание должно отвечать современным архитектурным требованиям и строиться с применением новейших строительных технологий. С другой — архитекторам необходимо было связать два разрозненных, но существующих на площади сюжета. Третья задача — здание должно олицетворять расцвет новой экономики Минска, демонстрировать уровень развития бизнеса в стране, быть привлекательным для потенциальных арендаторов.

«Решение было найдено. Архитекторы щедро украшают здание античным декором, на главном фасаде здания появляется колоннада — ионические колонны 18 метровой высоты, названные «царь-колоннами» известным московским блогером. А венчает его фронтон с гербом инвестиционной компании.



Фото: пресс-служба компании

Сложнейшие капители колон, кстати, собраны и отлиты вручную — практически как в античном мире. Каждый лепесток отливался в отдельности. Они отправляют нас к истокам сталинского ампира, а большая площадь сине-голубого остекления в центральной части здания, на которой красуется колоннада, говорит нам о том, что перед нами — представитель современной архитектуры», — говорится в комментарии председателя совета директоров Dana Holdings Вибора Мулича.

— Все это — приемы игры во времени и пространстве, создающие сильные впечатления, запоминающиеся эмоции, — считает профессор Московского архитектурного института Анна Медлева. — Никто не сможет, увидев здание, сказать, что его не запомнил. Здание играет сложную роль в ткани города, перекликается с соседями и поражает прохожих своей парадностью, важностью и полифонией звучания сложнейших архитектурных элементов. Безусловно, оно запоминается. Безусловно, не оставляет равнодушным.



Фото: пресс-служба компании

Ранее стало известно , офисные помещения в «БК Капитал Палас» будут занимать шесть этажей. На первом этаже будет зона фудкортов и многофункциональный торговый зал. На восьмом — коктейль-бар, ресторан и лаунж-зона. В здании также есть двухэтажный подземный паркинг на 170 машино-мест.



Фото: пресс-служба компании