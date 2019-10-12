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КХП-БНФ подала заявку на проведение в Минске традиционного шествия в Куропаты на «Дзяды»

13.10.2019 18:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Консервативно-христианская партия — БНФ подала заявку на проведение 3 ноября в Минске традиционного шествия и митинга в месте массового захоронения жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты по случаю дня поминовения предков «Дзяды».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

13 октября в Минске ответственный секретарь КХП-БНФ и глава общественной дирекции народного мемориала Куропаты Алесь Чехольский на встрече с представителями столичных и региональных инициатив по мемориализации мест массового уничтожения времен сталинизма сообщил, что акция «состоится несмотря ни на что».

«Мы не можем сдать это мероприятие. Плата, не плата (государственным службам за оказание услуг во время массового мероприятия. — БелаПАН.) — это другая тема», — подчеркнул он.

Чехольский предложил представителям региональных инициатив собрать своих активистов и присоединиться к минской акции на «Дзяды» с растяжками, на которых были бы указаны названия мест массовых расстрелов, мемориализацией которых они занимаются. Таким образом, по его мнению, будет показано, «что приезжают люди со всей Беларуси и сколько таких мест в стране».

Заявку на проведение традиционного шествия и митинга в Лошицком яру в память жертв сталинских репрессий активисты КХП-БНФ пока не подавали. «Нам важно в первую очередь провести „Дзяды“ в Куропатах. Кроме того, в Лошицком яру может быть другой формат», — сказал ответственный секретарь партии.

 
Теги: Минск
 
 
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Заявку на проведение традиционного шествия и митинга в Лошицком яру в память жертв сталинских репрессий активисты КХП-БНФ пока не подавали.
 
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