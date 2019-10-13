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Минск и Ашхабад договорились «разрулить» главную проблему до конца года

13.10.2019 21:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь и Туркменистан намерены до конца текущего года разрулить проблему Гарлыкского горно-обогатительного комбината (ГОК). Об этом говорится в программе «Контуры» на ОНТ.


Гарлыкский ГОК. Фото: ОАО «Белгорхимпром»

На этой неделе президенты Беларуси и Туркменистана Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов встретились для переговоров впервые после того, как Минск и Ашхабад обменялись исками в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма по поводу строительства калийного комбината в Гарлыке.

В итоге лидеры двух стран договорились возобновить движение вперед, несмотря на былое недопонимание. Руководителям межправительственной комиссии поручено выработать пути решения накопившихся проблем. И до конца года решение будет на столе у президентов.

«Мы обозначили вопросы, которые ограничивают пока, прежде всего с туркменской стороны, увеличение товарооборота. Вопросы эти мы в деталях разобрали. Вижу, что мы до конца года, как говорят на сленге, разрулим вопросы, которые мешают увеличить товарооборот», — сказал вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.

Напомним, cтроительство комплекса в Гарлыке велось с июня 2009 года. В итоге горно-обогатительный комбинат проектной с мощностью 1,4 млн тонн хлоркалия в год стоимостью около 1 млрд долларов президенты Туркменистана и Беларуси торжественно открыли 31 марта 2017 года. «Белгорхимпром» также должен был сопровождать проект после ввода в эксплуатацию, но из-за конфликта белорусские специалисты покинули объект. Власти Туркменистана обвиняли Беларусь в срыве сроков строительства, Минск упрекнул в срыве сроков оплаты за уже выполненные работы.

В результате калийный комбинат в Туркменистане не производит продукцию в большом объеме.

В марте 2019 года стало известно, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма рассматривает взаимные иски сторон в связи со спором вокруг строительства Гарлыкского ГОКа. Компания «Туркменхимия», которая является заказчиком проекта по строительству калийного комбината, потребовала возмещения ущерба в размере 250 млн долларов. «Белгорхимпром» в свою очередь намерен взыскать с «Туркменхимии» долг за выполненные работы в размере более 150 млн долларов.

В сентябре Александр Лукашенко поручил решить проблему Гарлыкского ГОК новому послу исходя из дружественных отношений между странами.

 
Теги: Минск
 
 
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На этой неделе президенты Беларуси и Туркменистана Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов встретились для переговоров впервые после того, как Минск и...
 
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