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Минск и Ашхабад договорились «разрулить» главную проблему до конца года
13.10.2019 21:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь и Туркменистан намерены до конца текущего года разрулить проблему Гарлыкского горно-обогатительного комбината (ГОК). Об этом говорится в программе «Контуры» на
На этой неделе президенты Беларуси и Туркменистана Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов встретились для переговоров впервые после того, как Минск и Ашхабад обменялись исками в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма по поводу строительства калийного комбината в Гарлыке.
В итоге лидеры двух стран договорились возобновить движение вперед, несмотря на былое недопонимание. Руководителям межправительственной комиссии поручено выработать пути решения накопившихся проблем. И до конца года решение будет на столе у президентов.
«Мы обозначили вопросы, которые ограничивают пока, прежде всего с туркменской стороны, увеличение товарооборота. Вопросы эти мы в деталях разобрали. Вижу, что мы до конца года, как говорят на сленге, разрулим вопросы, которые мешают увеличить товарооборот», — сказал вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.
Напомним, cтроительство комплекса в Гарлыке велось с июня 2009 года. В итоге горно-обогатительный комбинат проектной с мощностью 1,4 млн тонн хлоркалия в год стоимостью около 1 млрд долларов президенты Туркменистана и Беларуси торжественно открыли 31 марта 2017 года. «Белгорхимпром» также должен был сопровождать проект после ввода в эксплуатацию, но из-за конфликта белорусские специалисты покинули объект. Власти Туркменистана обвиняли Беларусь в срыве сроков строительства, Минск упрекнул в срыве сроков оплаты за уже выполненные работы.
В результате калийный комбинат в Туркменистане
В марте 2019 года стало известно, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма
В сентябре Александр Лукашенко
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На этой неделе президенты Беларуси и Туркменистана Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов встретились для переговоров впервые после того, как Минск и...
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