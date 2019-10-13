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Упрощенная система налогообложения: порядок перехода на ее применение

14.10.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Упрощенная система налогообложения: порядок перехода на ее применение
Одним из основных преимуществ упрощенной системы налогообложения (далее – УСН) является ее добровольное применение. Организациям и индивидуальным предпринимателям налоговым законодательством дана возможность перейти на применение УСН с начала нового календарного года при соблюдении следующих критериев такого перехода.

Так, критерием для перехода на УСН с 1 января 2020 года для организаций является одновременное соблюдение следующих условий:

  • численность работников за первые девять месяцев 2019 года должна составлять в среднем не более 100 человек;
  • валовая выручка нарастающим итогом за первые девять месяцев 2019 года должна составлять не более 1 465 565 белорусских рублей.

Индивидуальные предприниматели вправе перейти на применение УСН с 1 января 2020 года в случае если валовая выручка за первые девять месяцев 2019 года, не превысит 315 000 белорусских рублей. При этом в данный критерий не включается выручка, полученная от деятельности, в отношении которой производится уплата единого налога.

Плательщики, изъявившие желание перейти на УСН должны в период с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года представить в налоговый орган по месту постановки на учет уведомление о переходе на УСН. Уведомление должно содержать информацию о размере валовой выручки за первые девять месяцев 2019 года, а также информацию о численности работников организации в среднем за этот же период.

Кроме того, плательщики, перешедшие на УСН с начала календарного года, могут отказаться от ее применения в целом за 2020 год, если предоставят в налоговый орган по месту постановки на учет уведомление об отказе от применения упрощенной системы до 20 февраля 2020 года.

Организации и индивидуальные предприниматели, прошедшие государственную регистрацию вправе применять УСН начиная со дня государственной регистрации. Такие плательщики должны подать в налоговый орган по месту постановки на учет уведомление о переходе на УСН в течение 20 рабочих дней со дня государственной регистрации. При этом данная категория плательщиков вправе отказаться от применения УСН в целом за налоговый период, если предоставят в налоговый орган по месту постановки на учет уведомление об отказе от применения УСН до 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором представлено уведомление о переходе на УСН.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району.

 
 
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> Одним из основных преимуществ упрощенной системы налогообложения (далее – УСН) является ее добровольное применение. Организациям и индивидуальным...
 
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