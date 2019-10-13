Вопросы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий

Законодательно урегулировано распространение норм Жилищного кодекса по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий на граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Беларуси (не распространяется на иностранных граждан, лиц без гражданства, временно проживающих на территории Республики Беларусь).

Члены молодых семей, впервые вступившие в брак, получат возможность стать нуждающимся в улучшении жилищных условий в Минске лишь при условии отсутствия в собственности супругов и (или) в их владении жилых помещений, расположенных не только в столице, но и в Минском районе.

Правом на внеочередное включение в организации застройщиков, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, запланировано наделить ветеранов боевых действий на территории других государств из числа категорий, указанных в законе «О ветеранах».

Решен вопрос с нормой площади для нуждающихся в улучшении жилищных условий ­ – уточнен состав площадей помещений, которые включаются в общую жилплощадь. В настоящее время это сумма жилой площади и площади пола подсобных помещений, кроме площади пола балконов и лоджий. В новой версии кодекса исключение составят также террасы и не отапливаемые холодные помещения. Таким образом будет решен вопрос по нормам отнесения граждан к нуждающимся в улучшении жилищных условий.

За сельскохозяйственными организациями закреплено право повторно предоставлять освобождаемые жилые помещения государственного жилищного фонда, построенные с использованием средств местных бюджетов, местных целевых бюджетных жилищно-инвестиционных фондов, инновационных фондов, а также льготных кредитов ОАО «Белагропромбанк», и переданные ими в коммунальную собственность (либо в ее пределах) в рамках финансового оздоровления организаций.

Плата за услуги ЖКХ

В ЖК закреплена новая структура платы за жилищно-коммунальные услуги, понятие и классификация которых приведены в Указе Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 535 «О предоставлении жилищно-коммунальных услуг», порядок их предоставления.

Определена четкая структура извещения об оплате за жилищно-коммунальные услуги и плате за пользование жилыми помещениями с расшифровкой фактических затрат по жилому дому.

В перечень основных жилищно-коммунальных услуг добавлены услуги по техническому обслуживанию лифта, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома и работу оборудования, уточнен порядок их оплаты.

Услуги ЖКХ граждане будут оплачивать исходя из общей площади квартиры. Это значит, что владелец трехкомнатной квартиры будет платить больше, чем владелец однокомнатной. Ранее плата рассчитывалась в зависимости от количества зарегистрированных граждан, что не учитывало размер приходящейся доли в праве собственности на объекты совместного домовладения.