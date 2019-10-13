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Очередь нуждающихся, нюансы ТС и прочее. Принимаем вопросы по обновленному жилищному кодексу на "прямую линию" с Министерством ЖКХ
14.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
С 1 января 2020 года вступит в силу новая редакция Жилищного кодекса. Изменения коснутся сферы предоставления жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий, арендного и социального жилья, порядка работы товариществ собственников и многого другого. Для того чтобы лучше разобраться во всех тонкостях нововведений, портал Realt.by организует заочную "прямую линию" с Министерством ЖКХ. Именно поэтому мы предлагаем нашим читателям задать все интересующие вопросы, которые мы затем передадим чиновникам. И чтобы лучше ориентироваться в теме, мы по информации
Вопросы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий
Законодательно урегулировано распространение норм Жилищного кодекса по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий на граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Беларуси (не распространяется на иностранных граждан, лиц без гражданства, временно проживающих на территории Республики Беларусь).
Члены молодых семей, впервые вступившие в брак, получат возможность стать нуждающимся в улучшении жилищных условий в Минске лишь при условии отсутствия в собственности супругов и (или) в их владении жилых помещений, расположенных не только в столице, но и в Минском районе.
Правом на внеочередное включение в организации застройщиков, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, запланировано наделить ветеранов боевых действий на территории других государств из числа категорий, указанных в законе «О ветеранах».
Решен вопрос с нормой площади для нуждающихся в улучшении жилищных условий – уточнен состав площадей помещений, которые включаются в общую жилплощадь. В настоящее время это сумма жилой площади и площади пола подсобных помещений, кроме площади пола балконов и лоджий. В новой версии кодекса исключение составят также террасы и не отапливаемые холодные помещения. Таким образом будет решен вопрос по нормам отнесения граждан к нуждающимся в улучшении жилищных условий.
За сельскохозяйственными организациями закреплено право повторно предоставлять освобождаемые жилые помещения государственного жилищного фонда, построенные с использованием средств местных бюджетов, местных целевых бюджетных жилищно-инвестиционных фондов, инновационных фондов, а также льготных кредитов ОАО «Белагропромбанк», и переданные ими в коммунальную собственность (либо в ее пределах) в рамках финансового оздоровления организаций.
Плата за услуги ЖКХ
В ЖК закреплена новая структура платы за жилищно-коммунальные услуги, понятие и классификация которых приведены в Указе Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 535 «О предоставлении жилищно-коммунальных услуг», порядок их предоставления.
Определена четкая структура извещения об оплате за жилищно-коммунальные услуги и плате за пользование жилыми помещениями с расшифровкой фактических затрат по жилому дому.
В перечень основных жилищно-коммунальных услуг добавлены услуги по техническому обслуживанию лифта, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома и работу оборудования, уточнен порядок их оплаты.
Услуги ЖКХ граждане будут оплачивать исходя из общей площади квартиры. Это значит, что владелец трехкомнатной квартиры будет платить больше, чем владелец однокомнатной. Ранее плата рассчитывалась в зависимости от количества зарегистрированных граждан, что не учитывало размер приходящейся доли в праве собственности на объекты совместного домовладения.
Социальное и арендное жилье
ЖК закрепил соответствующий порядок предоставления арендного жилья. Для первоочередного предоставления на период трудовых отношений – не более 30% от общего количества незаселенного арендного жилья коммунального жилфонда. Для военнослужащих – 10%. Оставшиеся 60% распределяются в общем порядке гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по заявительному принципу, исходя из даты постановки на учет. При отсутствии нуждающихся граждан арендное жилье вправе получить любой желающий.
Закреплен механизм определения размера платы за пользование таким жильем. Понижающие коэффициенты применяются в отношении жилых помещений, включенных в состав арендного жилья из числа служебных, специальных служебных и отдельных видов специальных жилых помещений. А также занимаемых гражданами по договорам найма и предоставляемых в первоочередном порядке гражданам на период трудовых отношений.
Усовершенствован механизм внесения платы за пользование арендным жильем с применением понижающих коэффициентов лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Кроме того, в ЖК закрепляется норма, в соответствии с которой социально незащищенные категории лиц, проживающие в арендном жилье и имеющие право на социальное жилье, могут переводить занимаемое арендное жилье в социальное, за проживание в котором плата не взимается. Сделать это можно будет только один раз.
При предоставлении жилого помещения социального пользования установлено, что оно не может быть менее однокомнатной квартиры.
Исполкомы обязаны предоставлять жилые помещения с безбарьерной средой людям, получившим инвалидность в период владения государственным жилищным фондом.
Предусмотрена исключительная ответственность собственников жилых помещений за их содержание, в том числе в отношении жилых помещений государственного жилфонда. Содержание всего госжилфонда ляжет не на нанимателя жилого помещения – временного «пользователя», а на его собственника.
Также ЖК дополнен рядом положений, регулирующих отдельные вопросы финансовой аренды (лизинга) жилых помещений.
Жилье, непригодное для проживания
Участникам долевой собственности будет выплачиваться денежная компенсация за жилые помещения (соразмерно их доле в праве собственности), признанные не соответствующими установленным для проживания санитарным и техническим требованиям и непригодными для проживания.
Вопросы по предоставлению комнат и выселению из общежитий
Бывшие воспитанники детских интернатных учреждений получают право на первоочередное предоставление жилых помещений государственного жилищного фонда в общежитии (за исключением общежитий, находящихся в ведении специализированных учебно-спортивных учреждений, предоставляемых на период спортивной подготовки).
Граждан можно будет выселить из общежитий по требованию наймодателя в случае систематического разрушения и порчи жилых или иных помещений, нарушения правил пользования такими помещениями, делающих невозможным для других проживание в одном общежитии.
Деньги за капремонт теперь никуда не денутся
В новом законе урегулированы особенности функционирования счетов, на которых аккумулируется плата за капитальный ремонт. Отсутствие статуса «спецсчета» позволяло списывать аккумулируемые денежные средства в бесспорном порядке. При этом по своей сути указанные средства являются средствами плательщиков жилищно-коммунальных услуг, а не средствами организации или исполкома.
Поэтому предусмотрено, что обращение взыскания по исполнительным и иным документам, являющимся основанием для списания денежных средств со счетов в бесспорном порядке, на денежные средства, размещенные на специальных счетах исполкомов, организаций застройщиков и товариществ собственников, не производится, арест не налагается, приостановление операций по специальным счетам не осуществляется. Эти требования не распространяются на случаи, предусмотренные законодательством, в частности, о предотвращении легализации доходов, полученные преступным путем.
Приватизация жилья
В обновленном Жилищном кодексе исключаются отношения, связанные с приватизацией помещений государственного жилищного фонда и предоставлением их по договорам поднайма. С 1 июля 2016 года срок обращения граждан за приватизацией занимаемого жилья истек, а обязательства по договорам поднайма прекращены. Уточняется порядок предоставления жилья государственного жилфонда, в том числе с учетом его новой структуры: введение арендного жилья, упразднение жилых помещений специального служебного жилищного фонда и служебных жилых помещений.
Изменения для товариществ собственников
Новая редакция Жилищного кодекса сохраняет 2 способа управления многоквартирным жилым домом: самоорганизация (создание ТС либо ЖСПК) и управление через уполномоченное лицо (государственный заказчик). В документе конкретизировано понятие управления жилфондом, четко определено, что входит в компетенцию госзаказчика как уполномоченного лица.
Изменения в кодексе затрагивают и принятие решений товариществами и организациями застройщика. Так, к примеру, сейчас для принятия решений по основным вопросам деятельности ТС и ЖСПК необходимо согласие более 50% от всех участников совместного домовладения. Новая редакция предусматривает принятие кворума общего собрания — не менее 50% голосов собственников, присутствующих на собрании. Выходит, что голоса тех, кто собрание проигнорировал, учитывать не будут вовсе.
В новую редакцию Жилищного кодекса вошел и пункт, предусматривающий возможность создания товарищества собственников либо организации застройщиков в группе блокированных жилых домов. Упрощается и порядок принятия решения. Выразить свою волю собственники по-прежнему могут при помощи заочного голосования, но в новой редакции документа такой способ дополняется электронным видом: онлайн в специальных программах ТС.
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Очередь нуждающихся, нюансы ТС и прочее. Принимаем вопросы по обновленному жилищному кодексу на "прямую линию" с Министерством ЖКХ
С 1 января 2020 года вступит в силу новая редакция Жилищного кодекса. Изменения коснутся сферы предоставления жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий,...
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