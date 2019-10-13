Как рассказали организаторы торгов, звонки от заинтересованных покупателей поступают, но заявок на предстоящий аукцион пока нет.

— Объект интересный, и с юридической стороны он находится в идеальном состоянии. Все документы приведены в полный порядок, — рассказали сотрудники РУП «Институт недвижимости и оценки». — Что касается коммуникаций, то на базе отдыха проведены электричество, газ, установлена система обезжелезивания воды.

Аукцион назначен на 30 октября, и, как удалось выяснить, это уже четвертые торги по этому объекту. На этот раз — со снижением цены наполовину. Заявки принимаются до 28 октября в РУП "Институт недвижимости и оценки".