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Собственная база отдыха за $1,28 миллиона. В 25 км от Минска продается "Заря" со скидкой 50%
14.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Построить собственную базу отдыха «с нуля» — дело непростое и очень затратное. Именно поэтому некоторые инвесторы предпочитают рассмотреть вариант покупки
В 25 км от Минска продается действующая база отдыха «Заря». За стартовые $1,28 миллиона собственник предлагает: административное здание, 3 спальных корпуса, 4 гостевых домика, отдельно стоящую столовую, овощехранилище, ФОК, здание радиоузла и КПП и др. Общая площадь участка — 6 га.
Места очень живописные. Судя по фотографиям, «Заря» расположена прямо в лесу, на берегу реки Волма. В объявлении собственник указал, что это рекреационная зона рядом с Петровическим водохранилищем.
Как рассказали организаторы торгов, звонки от заинтересованных покупателей поступают, но заявок на предстоящий аукцион пока нет.
— Объект интересный, и с юридической стороны он находится в идеальном состоянии. Все документы приведены в полный порядок, — рассказали сотрудники РУП «Институт недвижимости и оценки». — Что касается коммуникаций, то на базе отдыха проведены электричество, газ, установлена система обезжелезивания воды.
Аукцион назначен на 30 октября, и, как удалось выяснить, это уже четвертые торги по этому объекту. На этот раз — со снижением цены наполовину. Заявки принимаются до 28 октября в РУП "Институт недвижимости и оценки".
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Построить собственную базу отдыха «с нуля» — дело непростое и очень затратное. Именно поэтому некоторые инвесторы предпочитают рассмотреть вариант покупки уже...
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