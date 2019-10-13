ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 октября 2019 года

14.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Минувшая неделя не принесла значимых изменений в среднем уровне цен на вторичном рынке жилья. Индекс цен на квартиры в Минске по-прежнему остаётся на уровне 1370 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 октября 2019 года

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,3% и составила 1316 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков достиг минимального значения за последние 10 месяцев.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 октября 2019 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 октября 2019 года

Объем предложения сокращается третью неделю подряд. На этот раз количество выставленных на продажу квартир снизилось на 1,7%. Наиболее ощутимым отток объектов был среди 1-комнатных квартир (-3,6%), 2-и 3-комнатных стало меньше на 1,4%. Единственным сегментом, где предложение выросло, стали 4-комнатные квартиры (+0,5%).

За последний год общее предложение квартир на рынке сократилось на 10,2%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 14 октября следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 октября 2019 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 октября 2019 года

Рост цен наблюдался у 3- и 4-комнатных квартир, более востребованные у покупателей «однушки» и «двушки», напротив, подешевели.

Изменение цен в районах Минска на 14 октября выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 октября 2019 года

В четырёх районах по итогам недели был зафиксирован рост цен, с максимальными темпами в Советском (+0,8%). В остальных районах средний уровень цен опустился на 0,1-0,3%.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 октября 2019 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 октября 2019 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 796 $/м2 (+0,2%), Витебск – 611 $/м2 (-0,1%), Гомель – 615 $/м2 (+0,2%), Гродно – 724 $/м2 (-0,2%), Могилев – 632 $/м2 (-0,7%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 0,6% и составляет 2710 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,2% и составляет 1700 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 1,8% и составляет 1095 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, c 7 по 14 октября 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Шубель призвал ждать «в ближайшее время хорошие новости» по упрощению визового режима Беларуси с ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика