Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 октября 2019 года

Источник материала: realt.by

Минувшая неделя не принесла значимых изменений в среднем уровне цен на вторичном рынке жилья. Индекс цен на квартиры в Минске по-прежнему остаётся на уровне 1370 $/м 2 .

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,3% и составила 1316 $/м 2 . Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков достиг минимального значения за последние 10 месяцев.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 14 октября следующим образом:

За последний год общее предложение квартир на рынке сократилось на 10,2%.

Объем предложения сокращается третью неделю подряд. На этот раз количество выставленных на продажу квартир снизилось на 1,7%. Наиболее ощутимым отток объектов был среди 1-комнатных квартир (-3,6%), 2-и 3-комнатных стало меньше на 1,4%. Единственным сегментом, где предложение выросло, стали 4-комнатные квартиры (+0,5%).

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 14 октября выглядит следующим образом:

Рост цен наблюдался у 3- и 4-комнатных квартир, более востребованные у покупателей «однушки» и «двушки», напротив, подешевели.

В четырёх районах по итогам недели был зафиксирован рост цен, с максимальными темпами в Советском (+0,8%). В остальных районах средний уровень цен опустился на 0,1-0,3%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 796 $/м2 (+0,2%), Витебск – 611 $/м2 (-0,1%), Гомель – 615 $/м2 (+0,2%), Гродно – 724 $/м2 (-0,2%), Могилев – 632 $/м2 (-0,7%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 0,6% и составляет 2710 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,2% и составляет 1700 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 1,8% и составляет 1095 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.