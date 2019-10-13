|
Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 октября 2019 года
14.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Минувшая неделя не принесла значимых изменений в среднем уровне цен на вторичном рынке жилья.
Объем предложения сокращается третью неделю подряд. На этот раз количество выставленных на продажу квартир снизилось на 1,7%. Наиболее ощутимым отток объектов был среди 1-комнатных квартир (-3,6%), 2-и 3-комнатных стало меньше на 1,4%. Единственным сегментом, где предложение выросло, стали 4-комнатные квартиры (+0,5%).
Структура предложения по типам квартир выглядит на 14 октября следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 796 $/м2 (+0,2%), Витебск – 611 $/м2 (-0,1%), Гомель – 615 $/м2 (+0,2%), Гродно – 724 $/м2 (-0,2%), Могилев – 632 $/м2 (-0,7%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 0,6% и составляет 2710 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,2% и составляет 1700 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 1,8% и составляет 1095 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, c 7 по 14 октября 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)