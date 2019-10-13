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В Минэкономики объяснили наём американских юристов для избавления от статуса нерыночной экономики

14.10.2019 13:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Статус страны с рыночной экономикой даст Беларуси торговые и имиджевые выгоды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики, комментируя постановление о найме американских юристов.

9 октября правительство приняло постановление по закупке юридических услуг американской компании компании Crowell & Moring по сопровождению процесса по переводу Беларуси из статуса страны с нерыночной экономикой в статус страны с рыночной экономикой.

— Статус страны с нерыночной экономикой был автоматически унаследован Беларусью после распада СССР. Такой статус позволяет правительству США для защиты американских предприятий применять ограничительные таможенно-тарифные меры к отдельным видам белорусской продукции, которые делают ее экспорт экономически нецелесообразным. Ранее успешно пересмотрели свой статус экономики Россия, Казахстан, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, — пояснили в ведомстве.

В Минэкономике отметили, что в силу развития белорусско-американских отношений и укрепления деловых связей возникла необходимость в пересмотре такого подхода, с тем чтобы белорусские компании-экспортеры и американские инвесторы в нашей стране могли пользоваться недискриминационным режимом в торговле.

— Беларусь исходит из понимания, что белорусская экономическая политика уже на протяжении многих лет соответствует рыночным принципам, поэтому пересмотр Минторгом США статуса нашей экономики позволит формально подтвердить то, что существует де-факто, — отметили в Минэкономики.

Помимо очевидных экономических выгод, пересмотр статуса будет иметь серьезные имиджевые последствия для нашей страны в системе международной торговли и способствовать формированию сбалансированных обязательств Беларуси при присоединении к ВТО.

Переход из статуса страны с нерыночной экономикой в статус страны с рыночной экономикой рассматривает Министерство торговли США. Пересмотр проводится с использованием услуг международных юридических компаний и длится ориентировочно до 1 года.

На текущей неделе на полях ежегодных заседаний Совета управляющих Группы ВБ и МВФ в Вашингтоне планируется подписать договор между Министерством экономики Беларуси и компанией Crowell & Moring, которая имеет положительный опыт в юридическом сопровождении подобных процедур.

 
 
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- Беларусь исходит из понимания, что белорусская экономическая политика уже на протяжении многих лет соответствует рыночным принципам, поэтому пересмотр статуса...
 
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