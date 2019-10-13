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Нацбанк подтвердил планы по выпуску в 2020 году обновлённых банкнот 20 и 50 рублей
14.10.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«Национальный банк следит за тенденциями в области защиты денежных знаков, использования современных материалов, применяемых при их изготовлении, и проводит мероприятия по дальнейшему совершенствованию наличных денег, — отметил Дмитрий Лапко.- Национальным банком анонсирован выпуск в обращение в 2020 году обновленных банкнот номиналом 20 и 50 белорусских рублей».
Зампред Нацбанка напомнил, что обновленные банкноты номиналом Br5 и Br10
Защитный комплекс банкнот образца 2009 года разрабатывался более 10 лет назад, в связи с чем требовалась его оптимизация и усиление. Изменения коснулись водяного знака, защитной нити, скрытого изображения и отдельных машиночитаемых защитных элементов. Для увеличения износоустойчивости и продления срока жизни банкнот применено двустороннее лакирование и укрепление контура банкнот по периметру.
Международная нумизматическая конференция проводится Национальным банком при содействии Белорусского нумизматического общества раз в два года. В ней принимают участие около 60 представителей крупных музеев, центральных банков, ведущие ученые-нумизматы, исследователи истории денежного обращения, банковского дела и современной монетной чеканки из семи стран — Литвы, Молдовы, Польши, России, Словакии, Украины и Беларуси.
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> Национальный банк Беларуси подтверждает планы по выпуску в 2020 году обновленных банкнот Br20 и Br50, сообщил заместитель председателя правления Национально банка...
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