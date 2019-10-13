Артем Шрайбман. В ПВТ рождается не только IT-страна, но и белорусская политика

Источник материала: Tut.by



Артем Шрайбман, политический обозреватель. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Парк высоких технологий — уникальный кейс в современной истории Беларуси. Дело не только в экономических рекордах, а в самой модели развития этого феномена. Даже если авторы и лоббисты проекта IT-страны не осознают, чем они на самом деле занимаются, факт остается фактом — мы наблюдаем зарождение белорусской политики.

Под политикой я, конечно же, не имею в виду только борьбу за власть. В авторитарной стране это возможно только при лобовом столкновении с правящей вертикалью. Но политика в Беларуси зарождается не из конфронтации, а из внесистемного лоббизма.

За последние годы сложился тактический альянс известных бизнесменов из IT и смежных секторов (Виктор Прокопеня, Денис Алейников и др.), системных старожилов (глава ПВТ Всеволод Янчевский) и рыночников из правительства (первый вице-премьер Александр Турчин с коллегами). Эти люди уже несколько лет продвигают свой проект развития страны сквозь белорусскую государственную машину, вплоть до ее самого высшего уровня .

Сначала беспрецедентное расширение льгот и закрепление особого правового режима для IT, контролируемая легализация блокчейна и криптовалют. Теперь экосистема IT-сектора расширяется на образование .

То, что мы видим, — это классический политический лоббизм. Необычно то, насколько результативным он стал в авторитарном и герметичном государстве, которое до сих пор почти не реагировало на попытки подобных влияний извне на свою политику.

Здесь сложились многие факторы. И номенклатурный опыт некоторых участников «IT-альянса», и талант подбирать правильные слова при общении с Лукашенко, и то, что он сам не рассматривает IT как сектор, либерализация которого может как-то навредить системе. Это же не колхозы с заводами распродать и получить сотни тысяч недовольных, а позволить создать заповедник капитализма там, где раньше было пусто.

Если вам показалось, что под словом «лоббизм» я имею в виду что-то плохое, вам показалось. Лоббизм — абсолютно нормальный процесс продвижения разными группами своих интересов. Просто именно «IT-альянс» первым из хотя бы частично внесистемных игроков в Беларуси занялся этим настолько всерьез.



Денис Алейников, Всеволод Янчевский и Виктор Прокопеня после совещания у президента 14 октября. Фото из фейсбука Виктора Прокопени

Изучив работу ПВТ до 2017 года, эти люди поняли, что льготы надо расширять с акцентом на продуктовые компании и закрепить надолго. Год лоббизма — и рождается декрет № 8. Рядом с правовой системой для всей страны рождается параллельный правовой анклав для IT.

Теперь, чтобы обеспечить устойчивый рост сектора, которому не хватает квалифицированных кадров, айтишники расширяют свое влияние на новую сферу. Поняв, что внутри реакционной системы Минобра поменять ничего не получится, они пробивают решение создать свой IT-вуз и программу кредитова ния IT-курсов. Так, рядом с системой образования для всей страны рождается образовательный IT-анклав. Даже любопытно, о какой параллельной для себя сфере они задумаются дальше.

В активной экспансии IT-сектора для страны есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, отрасль генерирует доходы государству и людям. Больше людей в премиальной по зарплатам сфере — значит больше богатых семей. Это в свою очередь значит развитие сектора услуг, ориентированного на IT, включая индустрию развлечений, красоты, общепита, банков, такси и т.д.

Все это увеличивает долю частной и несырьевой экономики. То есть вносит самый органичный вклад в диверсификацию экономики, по сути — в независимость страны. Да еще попутно повышает качество человеческого капитала. Лучше, когда школьники мечтают стать айтишниками, чем силовиками-коррупционерами или работниками нефтяных корпораций, как у некоторых наших соседей.

С другой стороны, IT вымывает лучших специалистов из остальной экономики, чем ускоряет ее загнивание. Возникает эффект, который писатель Виктор Мартинович описал как «Сеул в центре Пхеньяна». Анклав процветания со своими налогами, законами и образованием, а вокруг него — деградирующая экономика, в которой все еще работают миллионы людей.

Другое измерение этого процесса — растущий разрыв между регионами и Минском, где как раз концентрируются айтишники. Последнее, что нужно Беларуси — это раскол между «зажравшейся столичной элитой» и депрессивной глубинкой, где живут все остальные. Особенно опасна эта тенденция, если эти «все остальные» будут концентрироваться на востоке страны, куда не дошел брестко-гродненский безвиз, а осталась одна коллективная Орша и открытая граница с Россией.



На этой встрече в офисе Прокопени он с Всеволодом Янчевским презентовали президенту свои идеи, которые потом воплотятся в декрете № 8. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Есть еще один риск на более долгосрочную перспективу. Если во время политического транзита в стране ослабнет власть, но не усилится правовая культура и не появится верховенство закона, то спайка бизнеса (пусть и достаточно прогрессивного IT) и части чиновничества — прямой путь к коррупции и зачаткам олигархата.

Сложно посчитать, чего больше — рисков или позитива. По мне, сегодня, «IT-альянс» работает скорее на развитие Беларуси. Цели этих людей сейчас перекликаются с рецептами, которые даст нам любая страна, успешна прошедшая от советского застоя к рынку и демократии.

Это и развитие негосударственного, несырьевого сектора, и интеграция в мировую экономику, и ориентированное на запросы рынка образование, и минимальное вмешательство государства и силовиков в экономику. «IT-альянс» — сторонники белорусской независимости, потому что понимают, что бывают с инвестиционным климатом после крымско-донбасских историй.

По этой же причине они не хотят и заголовков в западной прессе про «последнюю европейскую диктатуру». Это портит имидж страны. Поэтому уже несколько лет часть из этих людей за кулисами, как и руководство белорусского МИД, лоббируют быстрое сворачивание имиджево опасных репрессий, когда они вдруг начинаются.

Но при этом «IT-альянс» не хочет развала государства, революции и дестабилизации вообще. Поэтому они вряд ли когда-то будут работать против власти. Их тактика — перенаправление власти на те рельсы, с которых со временем — этой власти или следующей — будет все сложнее сойти.

Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.