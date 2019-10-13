В Борисове прошел экономический форум

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О последних достижениях рассказали лучшие предприятия центрального региона Беларуси — от фармацевтических компаний и производителей декоративной косметики до машиностроительных заводов.

Гости форума, в числе которых представители сразу нескольких регионов-побратимов, с производимой в Минской области продукцией знакомы уже давно.

— У нас в Грузии работают белорусские комбайны, мы довольны этой техникой. В этом году она нам очень помогла в уборке урожая. В Кахетии открываются продовольственные магазины, где можно купить произведенную в Беларуси продукцию. Во время форума я также увидел «Белджи» — огромный завод, где трудятся сотни людей. Здесь работают современные манипуляторы, используются нанотехнологии. Я надеюсь, что белорусские машины, которые завоевывают все большую популярность в мире, скоро появятся и у нас в Грузии, — рассказал МЛЫН.BY первый заместитель государственного уполномоченного губернатора Кахетии Ираклий Шиошвили.

Минская область открыта для взаимовыгодного сотрудничества. Она поддерживает торгово-экономические отношения более чем со 180 странами мира. За рубежом хорошо знают жодинские карьерные самосвалы, минеральные удобрения, товары легкой промышленности, продукты питания. Особое внимание в центральном регионе уделяется привлечению иностранного капитала. На сегодняшний день нашими инвесторами являются компании более чем из 50 государств.

— Только за первые шесть месяцев текущего года зарубежные партнеры вложили в экономику области в виде прямых иностранных инвестиций свыше полумиллиарда долларов. С каждым годом эти вливания увеличиваются. Надеюсь, форум придаст такому сотрудничеству еще большую динамику. Здесь свои возможности представляют деловые круги регионов-побратимов из России, Грузии, Таджикистана, Молдовы, Словакии, Чехии, — рассказал заместитель председателя Минского облисполкома Николай Рогащук.

В Минской области созданы прекрасные условия для успешного инвестирования. Стоит вспомнить масштабный совместный проект, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». Его концепция предполагает по сути создание нового города с производствами, жилыми и административными объектами. Для резидентов парка предоставляются льготы, аналогов которых нет на территории Европы и Азии. Значительные преференции существуют и для резидентов свободной экономической зоны «Минск».

Выгоду получают и те предприниматели, которые открывают предприятия в малых городах и сельской местности. Потенциальным партнерам Минская область готова предложить проекты по созданию совместного бизнеса в машиностроении, лесопереработке, пищевой промышленности, фармацевтике, туризме и других направлениях.