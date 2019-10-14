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«Надо стремиться к локализации в 50%». Как МАЗ и китайская Weichai собрали 1000 моторов под Минском
14.10.2019 22:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» состоялась торжественная церемония открытия моторного завода «МАЗ-Вейчай». Стоимость проекта — 20 млн долларов, из них 14 млн инвестиций с китайской стороны, констатировал премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Мощности позволяют производить до 20 тысяч дизельных моторов в год. Однако перед китайской стороной стоит задача увеличить локализацию производства до 50%.
Владельцем нового завода выступает совместное предприятие Минского автозавода и китайской Weichai Power. Доли распределены 70 на 30 в пользу китайской компании.
В октябре 2017 года «МАЗ-Вейчай» стал резидентом «Великого камня» и тем самым получил определенные льготы и преференции. Через несколько месяцев началось строительство завода. Генподрядчиком выступила китайская компания CAMC Engineering.
Пробный запуск нового производства
На начальном этапе объем производства составит до 10 тысяч двигателей в год. Однако к 2026 году мощности могут быть увеличены в два раза.
Новый завод специализируется на сборке дизельных двигателей мощностью от 130 до 700 «лошадей» для грузовиков, автобусов и спецмашин. Все моторы относятся к экологическим классам Евро-5 и Евро-6.
Выпускают их путем мелкоузловой сборки, то есть основные комплектующие поставляют из Китая. На данный момент локализация производства составляет 18%, сообщил информированный источник. Однако белорусские власти хотят увеличить долю до 50% и выше.
«Народное правительство провинции Шаньдун уделяет большое внимание реализации этого проекта. Благодаря нашим общим усилиям мы сможем гарантировать высокое качество совместной продукции и повышение уровня локализации до 50% и выше», — заявил вице-губернатор Шаньдуна Лин Вэн.
Председатель правления Weichai Holding Group Тань Сюгуан пообещал выполнить договоренность и пригласить Сергея Румаса еще раз на завод по случаю достижения «соответствующей отметки локализации».
Большую часть моторов будут использовать при сборке техники МАЗ, однако около трети продукции могут экспортировать в страны СНГ и дальнего зарубежья. Все станции техобслуживания МАЗ в России, Украине и Беларуси готовы обеспечить их гарантийное и послегарантийное обслуживание. «Выпускаемые моторы будут одними из лучших по сочетанию цены и качества в странах СНГ», — говорится в пресс-релизе МАЗа.
Впрочем, одним моторным заводом сотрудничество Weichai с Беларусью не ограничивается. В «Великом камне»
«Сегодня можно с уверенностью сказать, что корпорация Weichai является нашим стратегическим партнером не только по поставке двигателей, но и коробок передач», — заявил гендиректор МАЗа Валерий Иванкович. Он выразил уверенность, что сотрудничество с китайской корпорацией позволит «укрепить позиции техники МАЗ на традиционных рынках и завоевать новые и перспективные». Иванкович отказался от других комментариев.
Стоит отметить, что Weichai Group развивает сотрудничество и с БелАЗом. В 2018 году стороны подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Для БелАЗа разработали китайские двигатели. Недавно председатель наблюдательного совета БелАЗа Михаил Мясникович обсуждал возможности расширения сотрудничества с китайской корпорацией по поставкам белорусской карьерной техники. «Совместными усилиями мы могли бы создать в Китае точку опоры для производства и реализации карьерной техники для нужд рынка Китая и стран Юго-Восточной Азии», —
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В китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» состоялась торжественная церемония открытия моторного завода «МАЗ-Вейчай». Стоимость проекта - 20...
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