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МИД Беларуси и России обсудили отношения с США и Канадой

15.10.2019 10:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Руководители профильных подразделений МИД Беларуси и МИД России провели в Москве консультации, где обсудили отношения двух стран с США и Канадой. Об этом сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Андрей Бушило, российскую — директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко.

«Стороны обсудили состояние отношений Беларуси и России с США и Канадой, подходы к выстраиванию диалога с этими странами, а также обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Напомним, с прошлого года в отношениях Беларуси и США наметилось «потепление». В сентябре нашу страну посетил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. В результате его визита было объявлено, что США готовы обсуждать дальнейшее ослабление санкций в отношении Беларуси, а также что Минск и Вашингтон возвращают послов после 11-летнего перерыва.

 
Теги: Минск
 
 
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С прошлого года в отношениях Беларуси и США наметилось «потепление». Минск уже не раз посетили представители Госдепа США и помощник Трампа по нацбезопасности.
 
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