|
МИД Беларуси и России обсудили отношения с США и Канадой
15.10.2019 10:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Руководители профильных подразделений МИД Беларуси и МИД России провели в Москве консультации, где обсудили отношения двух стран с США и Канадой. Об этом
Белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Андрей Бушило, российскую — директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко.
«Стороны обсудили состояние отношений Беларуси и России с США и Канадой, подходы к выстраиванию диалога с этими странами, а также обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений», — говорится в сообщении.
Напомним, с прошлого года в отношениях Беларуси и США наметилось «потепление». В сентябре нашу страну посетил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. В результате его визита было объявлено, что США
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С прошлого года в отношениях Беларуси и США наметилось «потепление». Минск уже не раз посетили представители Госдепа США и помощник Трампа по нацбезопасности.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)