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Яндекс открыл в Беларуси прием заявок на соискание научной премии

15.10.2019 10:55 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня стартовал приём заявок на соискание научной премии имени Ильи Сегаловича — она будет вручаться уже второй раз. В конкурсе могут участвовать студенты, аспиранты и научные руководители из вузов Беларуси, России и Казахстана. Подать заявку можно до конца декабря.

«Наука — это основа всех наших сервисов и технологий. С помощью премии, которую мы учредили в январе этого года, мы хотим поддержать молодых ученых и науку в целом. Среди заявок на первую премию было очень много интересных, а исследования победителей имеют научную ценность. Достаточно сказать, что двое из лауреатов уже представили свои работы на международных конференциях ICML и ICLR, работа ещё одного победителя принята на конференцию NeurIPS», — рассказывает Михаил Биленко, руководитель управления машинного интеллекта и исследований Яндекса.

Ежегодная научная премия имени Ильи Сегаловича присуждается за успехи в профильных для Яндекса областях компьютерных наук. Это машинное обучение; компьютерное зрение; информационный поиск и анализ данных; распознавание и синтез речи; обработка естественного языка и машинный перевод. Награду вручают в двух номинациях: молодые исследователи и научные руководители. Студенты и аспиранты могут сами подать заявку на участие в конкурсе, научных руководителей номинируют ученики.

Победителей выбирают совет премии и конкурсная комиссия, куда входят представителя Яндекса и профессора ведущих университетов мира. Они оценивают научные публикации, выступления на конференциях, а также вклад номинантов в развитие научного сообщества. Студенты и аспиранты проходят два этапа отбора: конкурс заявок и собеседование, научные руководители — только конкурс заявок. Имена лауреатов будут объявлены весной 2020 года. Студенты и аспиранты получат по 350 тысяч российских рублей, научные руководители — по 700 тысяч.

Первое вручение премии имени Ильи Сегаловича состоялось в апреле этого года в Москве. В конкурсе участвовали 262 номинанта из Беларуси, России и Казахстана. Лауреатами стали четверо научных руководителей и девять студентов и аспирантов. Один из них — студент Гомельского государственного технического университета Павел Гончаров, награждённый за успехи в области машинного обучения и компьютерного зрения. Сейчас Павел продолжает заниматься научными исследованиями в рамках стажировки в минском офисе Яндекса.

Яндекс поддерживает научное сообщество также в рамках «Образовательной инициативы», которая была представлена в сентябре этого года. За три года компания планирует подготовить 100 тысяч специалистов для IT-индустрии и 600 экспертов в области анализа данных и машинного обучения. Кроме того, Яндекс совместно с вузами и институтами повышения квалификации обучит новым образовательным технологиям 500 тысяч учителей.

 
 
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Сегодня стартовал приём заявок на соискание научной премии имени Ильи Сегаловича — она будет вручаться уже второй раз. В конкурсе могут участвовать студенты,...
 
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