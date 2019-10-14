«Вам надо обеспечить порядок внутри страны». Президент назначил командующего внутренними войсками

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко назначил командующим внутренними войсками Юрия Назаренко. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«То, что вы не руководили соединениями, не думаю, что это большой недостаток. Вам не надо будет фронтами руководить — вам надо будет обеспечить порядок в стране. При необходимости, если придется задействовать наши внутренние войска. Это ваша прерогатива, этим вы отличаетесь и будете отличаться от других — вам надо обеспечить порядок внутри страны, — подчеркнул Александр Лукашенко, назначая Юрия Назаренко заместителем Министра внутренних дел — командующим внутренними войсками. — Не дай бог что, мы, люди в погонах, все пойдем на фронт, если угроза будет извне».

Глава государства отметил, что Юрий Назаренко руководил одним из элитных подразделений — Специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск. «Это очень подготовленный отряд. Я хорошо это знаю, потому что принимал активное участие в его формировании, когда он только зарождался. Мы его шлифовали, и я надеялся, что это будет очень хороший коллектив. Я ничего плохого не слышал о деятельности СОБРа, только положительное. Ребята всегда в строю. Мы всегда мобилизовывали отряд для задержания и нейтрализации разного рода бандюганов и прочих», — сказал президент. Опыт командования этим подразделением, добавил он, пригодится Юрию Назаренко при дальнейшей службе.