— Здание на сколько этажей планируется построить?

— Многоуровневый гараж-стоянка представляет собой 2 этажное здание с эксплуатируемой кровлей.

— Какова дата окончания строительства?

— Окончание строительства гараж-стоянки от даты начала строительства с учетом нормативной продолжительности строительства 22,5 месяца – апрель 2021 года. Однако с учетом директивных сроков строительства, в соответствии с заключенным инвестиционным договором, гараж-стоянка будет введен в эксплуатацию до 31.12.2020 года.

— На каких посетителей рассчитан многофункциональный комплекс?

— Гараж-стоянка, включая встроенные торгово-общественные помещения, строится в составе жилого комплекса «Маяка Минска» и предназначена для обеспечения стояночными местами и объектами торгового назначения жителей комплекса.

— Планируется ли восстановление ландшафтно-рекреационной зоны, на месте которой идет строительство?

— Согласно утвержденному плану детального планирования указанной территории, гараж-стоянка размещена в коммунально-обслуживающей территории. Ландшафтно-рекреационной зоны на указанной территории никогда не было и нет. Согласно проекту застройки, озеленение прилегающей к гараж-стоянке территории предусматривает посадку лиственных деревьев, декоративных кустарников и создание сезонных цветочных композиций (см. визуализацию). Кроме того, предусмотрено комплексное благоустройство территории с местами для отдыха посетителей, площадками для размещения малых архитектурных форм, местами для проведения досуга детей и взрослых.