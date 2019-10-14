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Возле Маяка Минска начали строить "паркинг с торговыми помещениями". Как выглядит площадка сейчас и что показано на рендерах
15.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Возле ЖК «Маяк Минска» начато еще одно строительство. В паспорте объекта указано, что идет возведение многоуровневой гараж-стоянки со встроенными
В компании "Дана Холдингз", которая занимается строительством этого объекта, нам рассказали подробности проекта.
— Какого рода многофункциональный комплекс планируется построить: торгово-развлекательного, культурно-просветительского или какого-либо другого характера?
— В настоящее время уже ведется строительство многоуровневой гараж-стоянки со встроенными торговыми помещениями. Вместимость паркинга — 620 м/мест. 1 этаж: торгово-общественные помещения, паркинг и автомойка; 2 этаж: паркинг; кровля: паркинг. Кроме того, на прилегающей территории разместятся 80 м/мест.
— Здание на сколько этажей планируется построить?
— Многоуровневый гараж-стоянка представляет собой 2 этажное здание с эксплуатируемой кровлей.
— Какова дата окончания строительства?
— Окончание строительства гараж-стоянки от даты начала строительства с учетом нормативной продолжительности строительства 22,5 месяца – апрель 2021 года. Однако с учетом директивных сроков строительства, в соответствии с заключенным инвестиционным договором, гараж-стоянка будет введен в эксплуатацию до 31.12.2020 года.
— На каких посетителей рассчитан многофункциональный комплекс?
— Гараж-стоянка, включая встроенные торгово-общественные помещения, строится в составе жилого комплекса «Маяка Минска» и предназначена для обеспечения стояночными местами и объектами торгового назначения жителей комплекса.
— Планируется ли восстановление ландшафтно-рекреационной зоны, на месте которой идет строительство?
— Согласно утвержденному плану детального планирования указанной территории, гараж-стоянка размещена в коммунально-обслуживающей территории. Ландшафтно-рекреационной зоны на указанной территории никогда не было и нет. Согласно проекту застройки, озеленение прилегающей к гараж-стоянке территории предусматривает посадку лиственных деревьев, декоративных кустарников и создание сезонных цветочных композиций (см. визуализацию). Кроме того, предусмотрено комплексное благоустройство территории с местами для отдыха посетителей, площадками для размещения малых архитектурных форм, местами для проведения досуга детей и взрослых.
Напомним, не так давно мы писали также о
Фото: Павел Садовский
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Возле Маяка Минска начали строить "паркинг с торговыми помещениями". Как выглядит площадка сейчас и что показано на рендерах
Возле ЖК «Маяк Минска» начато еще одно строительство. В паспорте объекта указано, что идет возведение многоуровневой гараж-стоянки со встроенными торговыми...
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