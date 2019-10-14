Сентябрь 2019: по данным реальных сделок квартиры в столице подорожали на 1,1%

В сентябре в общей структуре спроса выросла доля 1-комнатных квартир, с которыми заключили 42% всех сделок. В то же время на 2-комнатные квартиры пришлось лишь 35% сделок — обычно разбежка у двух типов квартир не столь велика.

Сразу на 5 процентных пункта нарастил свою долю Фрунзенский район столицы. Также выросла доля у Центрального и Первомайского районов.

9% всех сделок в сентябре были проведены с квартирами в готовых новостройках.

Повышенным спросом в первый осенний месяц пользовались хрущевки, а также квартиры в современных каркасно-блочных домах.

Средняя цена проданных квартир в сентябре выросла на 1,1% и составила 1335 $/м2, что стало максимальным значением за последние 4 года. Рост среднего уровня цен был отмечен у 1- и 3-комнатных квартир.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1430 $/м2 (+1,2% за месяц) — $ 50 500;

· 2-комнатные квартиры: 1277 $/м2 (-0,1%) — $ 61 500;

· 3-комнатные квартиры: 1250 $/м2 (+1,6%) — $ 83 400;

· 4-комнатные квартиры: 1142 $/м2 (-1,6%) — $ 83 700.