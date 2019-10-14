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Сентябрь 2019: по данным реальных сделок квартиры в столице подорожали на 1,1%
15.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Наступление осени принесло на столичный рынок продажи жилья некоторое затишье – рост спроса, который продолжался три летних месяца, прекратился. Количество сделок купли-продажи квартир в сентябре сократилось на 18,3%. С точки зрения сезонности такое развитие событий не выглядит чем-то особенным — именно в первый осенний месяц рынок обычно демонстрирует худшие показатели по числу сделок во II полугодии.
По сравнению с сентябрём 2018 года изменение спроса было незначительным. Что касается предложения квартир, то оно в сентябре выросло на 5,4%. Последний раз число выставленных на продажу объектов увеличивалось в апреле.
В сентябре в общей структуре спроса выросла доля 1-комнатных квартир, с которыми заключили 42% всех сделок. В то же время на 2-комнатные квартиры пришлось лишь 35% сделок — обычно разбежка у двух типов квартир не столь велика.
Сразу на 5 процентных пункта нарастил свою долю Фрунзенский район столицы. Также выросла доля у Центрального и Первомайского районов.
9% всех сделок в сентябре были проведены с квартирами в готовых новостройках.
Повышенным спросом в первый осенний месяц пользовались хрущевки, а также квартиры в современных каркасно-блочных домах.
Средняя цена проданных квартир в сентябре выросла на 1,1% и составила 1335 $/м2, что стало максимальным значением за последние 4 года. Рост среднего уровня цен был отмечен у 1- и 3-комнатных квартир.
В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):
· 1-комнатные квартиры: 1430 $/м2 (+1,2% за месяц) — $ 50 500;
· 2-комнатные квартиры: 1277 $/м2 (-0,1%) — $ 61 500;
· 3-комнатные квартиры: 1250 $/м2 (+1,6%) — $ 83 400;
· 4-комнатные квартиры: 1142 $/м2 (-1,6%) — $ 83 700.
В большинстве микрорайонов Минска преобладал рост цен на квартиры. Наиболее ощутимое повышение (более 3%) было зафиксировано в районе улицы Карла Маркса, в Золотой Горке и районе Института Культуры.
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Сентябрь не изобиловал повышенным спросом на квартиры, но активности покупателей было достаточно для продолжения роста цен.
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