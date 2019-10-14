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В Мстиславском районе - новый глава. Рассказываем, кто он
15.10.2019 14:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Нового председателя Мстиславского райисполкома
Дмитрий Пимошенко был председателем Дрибинской районной организации
Согласовывая Пимошенко на место председателя Мстиславского райисполкома, Александр Лукашенко поинтересовался, знаком ли тот с новым регионом и какие задачи стоят перед руководством.
— Район не имеет того уровня, который должен иметь. Это житница Могилевщины, и результаты работы там должны быть в разы лучше. То есть вы постоянно будете на виду, — обратил внимание глава государства.
Президент напомнил о своем требовании искать новые направления развития в сельском хозяйстве. В то же время, отметил он, не стоит забывать про зарекомендовавшие себя технологии и дисциплину в хозяйствах.
— Нам нужен прежде всего экономический результат, нужна прибыль, денежные средства. В Мстиславле это можно иметь, — убежден Лукашенко. — Надо разобраться, чем там заниматься в перспективе, особенно в части чего-то нового.
Александр Лукашенко привел в пример рыбное производство, назвав его очень рентабельной отраслью. «Рынок — производи не хочу. И есть хорошие образцы. Почему мы этим не занимаемся? Тем более что мы готовы в разумных объемах профинансировать, прокредитовать подобные проекты», — заявил он.
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«Район не имеет того уровня, который должен иметь. Это житница Могилевщины, и результаты работы там должны быть в разы лучше. То есть вы постоянно будете на виду», -...
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