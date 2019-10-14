В Мстиславском районе - новый глава. Рассказываем, кто он

Источник материала: Tut.by

Нового председателя Мстиславского райисполкома назначил президент Беларуси . Им стал бывший председатель Дрибинского районного Совета депутатов Дмитрий Пимошенко. На новом посту он сменил Александра Прокопова, который возглавлял Мстиславский район без малого 3 года — с января 2017 года.



Фото: fondmira.by

Дмитрий Пимошенко был председателем Дрибинской районной организации

ОО «Белорусский фонд мира», возглавлял Дрибинский райсовет депутатов.

Согласовывая Пимошенко на место председателя Мстиславского райисполкома, Александр Лукашенко поинтересовался, знаком ли тот с новым регионом и какие задачи стоят перед руководством.

— Район не имеет того уровня, который должен иметь. Это житница Могилевщины, и результаты работы там должны быть в разы лучше. То есть вы постоянно будете на виду, — обратил внимание глава государства.

Президент напомнил о своем требовании искать новые направления развития в сельском хозяйстве. В то же время, отметил он, не стоит забывать про зарекомендовавшие себя технологии и дисциплину в хозяйствах.

— Нам нужен прежде всего экономический результат, нужна прибыль, денежные средства. В Мстиславле это можно иметь, — убежден Лукашенко. — Надо разобраться, чем там заниматься в перспективе, особенно в части чего-то нового.

Александр Лукашенко привел в пример рыбное производство, назвав его очень рентабельной отраслью. «Рынок — производи не хочу. И есть хорошие образцы. Почему мы этим не занимаемся? Тем более что мы готовы в разумных объемах профинансировать, прокредитовать подобные проекты», — заявил он.