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Госзастройщик предложил квартиры в доме на Серова. Цена «квадрата» без отделки — $ 1100

15.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Госзастройщик предложил квартиры в доме на Серова. Цена «квадрата» без отделки — $ 1100

Крупнопанельный (в изделиях серии ОКПМ) 5-этажный, 2-секционный дом на 40 квартир расположен на ул. Серова в квартале смешанной жилой застройки ул. Центральной — ул. Серова — ул. Любаньской — ул. Пирогова — ул. Асаналиева в Октябрьском районе г. Минска.

Госзастройщик предложил квартиры в доме на Серова. Цена «квадрата» без отделки — $ 1100
Госзастройщик предложил квартиры в доме на Серова. Цена «квадрата» без отделки — $ 1100

Возле дома запроектировано строительство двух автомобильных плоскостных парковок на 32 машиноместа.

Согласно проектной декларации для заключения договоров долевого строительства предлагаются следующие квартиры:

 9 однокомнатных общей площадью 42,09 кв. м;

 15 двухкомнатных общей площадью от 62,95 до 65,57 кв. м;

 9 трехкомнатных общей площадью 71,97 кв.м.

Жилые помещения сдаются без внутренней отделки.

Госзастройщик предложил квартиры в доме на Серова. Цена «квадрата» без отделки — $ 1100

Купить новую квартиру в Минске у застройщика можно по 1100 долл./кв.м в эквиваленте. Первоначальный взнос составляет 30% от полной стоимости квартиры.

Строительство дома начато в марте 2019 года. Объект предполагается к сдаче в эксплуатацию в декабре этого года.

Заявления на строительство квартир будут приниматься с 21 октября.

Госзастройщик предложил квартиры в доме на Серова. Цена «квадрата» без отделки — $ 1100

Первая проектная декларация по дому была опубликована в газете «Звязда» 7 июня 2019 года. Тогда застройщик предлагал квартиры с отделкой по 1250 долл./кв.м.

Фото: Павел Садовский

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Теги: Минск
 
 
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Минский домостроительный комбинат предложил квартиры в многоквартирном жилом доме на ул. Серова, который возводится на месте снесенного дома № 54. Проектная...
 
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