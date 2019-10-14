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Госзастройщик предложил квартиры в доме на Серова. Цена «квадрата» без отделки — $ 1100
15.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Крупнопанельный (в изделиях серии ОКПМ) 5-этажный, 2-секционный дом на 40 квартир расположен на ул. Серова в квартале смешанной жилой застройки ул. Центральной — ул. Серова — ул. Любаньской — ул. Пирогова — ул. Асаналиева в Октябрьском районе г. Минска.
Возле дома запроектировано строительство двух автомобильных плоскостных парковок на 32 машиноместа.
Согласно проектной декларации для заключения договоров долевого строительства предлагаются следующие квартиры:
— 9 однокомнатных общей площадью 42,09 кв. м;
— 15 двухкомнатных общей площадью от 62,95 до 65,57 кв. м;
— 9 трехкомнатных общей площадью 71,97 кв.м.
Жилые помещения сдаются без внутренней отделки.
Строительство дома начато в марте 2019 года. Объект предполагается к сдаче в эксплуатацию в декабре этого года.
Заявления на строительство квартир будут приниматься с 21 октября.
Первая проектная декларация по дому была
Фото: Павел Садовский
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