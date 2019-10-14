Госзастройщик предложил квартиры в доме на Серова. Цена «квадрата» без отделки — $ 1100

Купить новую квартиру в Минске у застройщика можно по 1100 долл./кв.м в эквиваленте. Первоначальный взнос составляет 30% от полной стоимости квартиры.

Строительство дома начато в марте 2019 года. Объект предполагается к сдаче в эксплуатацию в декабре этого года.

Заявления на строительство квартир будут приниматься с 21 октября.