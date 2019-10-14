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Экономика продолжает замедляться. Румас недоволен ситуацией с экспортом

15.10.2019 18:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ситуация с экспортом по итогам января-августа 2019 года непростая и не может устраивать, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании президиума Совмина, где рассматривались вопросы наращивания и диверсификации экспорта.


Министр промышленности Павел Утюпин (слева) и премьер-министр Сергей Румас. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Экспорт не достиг уровня аналогичного периода прошлого года, темп роста экспорта товаров — 96,9%. Много вопросов к министрам, губернаторам, серьезно недорабатывает Министерство иностранных дел и руководители загранучреждений», — отметил Сергей Румас.

Если очистить экспорт товаров от нефтяной группы, то прирост составляет 0,9%, однако, по мнению премьер-министра, это не должно служить ни для кого успокоением.

Накануне правительство получило предварительные итоги работы экономики за 9 месяцев — рост продолжает замедляться (предварительно +1% по итогам января-сентября). «И это несмотря на государственную поддержку и заверения руководителей министерств о том, что утвержденные планы будут выполнены. Если нет производства, как может расти экспорт? Это же взаимосвязанные вопросы. Руководители должны нести ответственность за свои слова и обязательства», — подчеркнул глава правительства.

Сергей Румас поручил первому вице-премьеру Александру Турчину подготовить заседание Совмина по итогам работы экономики за 9 месяцев, где проанализируют все обещания, данные руководителями госорганов и предприятий на заседаниях в правительстве, с оценкой действий этих руководителей. Обсуждение запланировано в первой декаде ноября, говорится в сообщении пресс-службы.

Не удается распределить поровну экспортные поставки между Евразийским союзом, Евросоюзом и другими странами. Увеличилась доля ЕАЭС, просела доля ЕС. Здесь большое влияние оказала нефть, особенно в части европейского рынка, однако это не единственная причина, отметил Румас.

Премьер-министр обратил внимание, что в решении задачи страновой диверсификации экспорта важнейшая роль отводится посольствам. Однако из 57-ми в 37-ми дипмиссий не выполняются доведенные задания по экспорту товаров, в 15-ти- второй год подряд. «По большинству из этих загранучреждений нет аргументированных объяснений, как и мер реагирования со стороны МИДа», — добавил Румас.

В мае Александр Лукашенко поручил Сергею Румасу обеспечить рост экономики «преимущественно» за счет экспорта. Правительство в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидало рост ВВП на уровне 4%.

 
 
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Накануне правительство получило предварительные итоги работы экономики за 9 месяцев - рост продолжает замедляться (предварительно +1% по итогам января-сентября).
 
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