МВФ предрекает белорусской экономике стагнацию

Источник материала: Tut.by

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свои прогнозы по поводу ближайшего будущего белорусской экономики. И если по итогам текущего года это было вполне ожидаемо, то почти нулевой рост экономики в следующем году стал в некоторой степени неожиданностью.



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По сравнению с апрельским обзором МВФ снизил оценку роста белорусской экономики в 2019 году с 1,8% до 1,5%. Это совпадает с прогнозом Всемирного банка. За девять месяцев рост ВВП Беларуси, по предварительным оценкам, составил 1%.

В 2020 году в белорусской экономике, по мнению экспертов фонда, будет наблюдаться стагнация. ВВП увеличится на 0,3%. В сравнении с апрельским прогнозом он понижен на 1,9 процентных пункта.

Что касается основных торговых партнеров Беларуси, то у них прогнозируется немного лучшая ситуация. В 2020 году ВВП Еврозоны вырастет на 1,4%, России — на 1,9%.

Ранее представители МВФ называли основным риском для белорусской экономики отсутствие компенсации убытков вследствие реализации налогового маневра нефтяной сфере в России. Минск и Москва до сих пор не договорились по этому вопросу. Плюс ко всему картину подпортила «грязная» российская нефть.

МВФ также уточнил прогноз по инфляции в Беларуси. По оценке фонда, в 2019 году инфляция составит 5,4% (ранее ожидалось 5%), в 2020 году — 4,8% (5%).

В сентябре цены по сравнению с августом выросли в среднем на 0,5%. Инфляция с начала года составила 3,4%, а по сравнению с сентябрем прошлого года — 5,3%,

Власти Беларуси ожидает рост ВВП в 2020 году на уровне 2,5% при инфляции в пределах 5%.

В 2018 году белорусская экономика выросла на 3% (при прогнозе 3,5%) после роста на 2,4% в 2017 году. Правительство Беларуси в целевом макропрогнозе на 2019 год ожидало роста ВВП на уровне 4%.