ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВФ предрекает белорусской экономике стагнацию

15.10.2019 19:52 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свои прогнозы по поводу ближайшего будущего белорусской экономики. И если по итогам текущего года это было вполне ожидаемо, то почти нулевой рост экономики в следующем году стал в некоторой степени неожиданностью.


Фото: Reuters

По сравнению с апрельским обзором МВФ снизил оценку роста белорусской экономики в 2019 году с 1,8% до 1,5%. Это совпадает с прогнозом Всемирного банка. За девять месяцев рост ВВП Беларуси, по предварительным оценкам, составил 1%.

В 2020 году в белорусской экономике, по мнению экспертов фонда, будет наблюдаться стагнация. ВВП увеличится на 0,3%. В сравнении с апрельским прогнозом он понижен на 1,9 процентных пункта.

Что касается основных торговых партнеров Беларуси, то у них прогнозируется немного лучшая ситуация. В 2020 году ВВП Еврозоны вырастет на 1,4%, России — на 1,9%.

Ранее представители МВФ называли основным риском для белорусской экономики отсутствие компенсации убытков вследствие реализации налогового маневра нефтяной сфере в России. Минск и Москва до сих пор не договорились по этому вопросу. Плюс ко всему картину подпортила «грязная» российская нефть.

МВФ также уточнил прогноз по инфляции в Беларуси. По оценке фонда, в 2019 году инфляция составит 5,4% (ранее ожидалось 5%), в 2020 году — 4,8% (5%).

В сентябре цены по сравнению с августом выросли в среднем на 0,5%. Инфляция с начала года составила 3,4%, а по сравнению с сентябрем прошлого года — 5,3%,

Власти Беларуси ожидает рост ВВП в 2020 году на уровне 2,5% при инфляции в пределах 5%.

В 2018 году белорусская экономика выросла на 3% (при прогнозе 3,5%) после роста на 2,4% в 2017 году. Правительство Беларуси в целевом макропрогнозе на 2019 год ожидало роста ВВП на уровне 4%.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свои прогнозы по поводу ближайшего будущего белорусской экономики. И если по итогам текущего года это было вполне...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Экономика продолжает замедляться. Румас недоволен ситуацией с экспортом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика