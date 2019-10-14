Пресс-секретарь Кучмы: Украина в Минске настаивает на полном прекращении огня и роспуске «Л/ДНР»

Источник материала: Tut.by

На заседании трехсторонней контактной группы в Минске 15 ноября Украина назвала ряд условий для выполнение политического блока Минских соглашений. Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook .



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок „Л/ДНР“, полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольном Украине участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями», — пишет Олифер.

Пресс-скекретарь Леонида Кучмы также сообщила, что на заседании в Минске обсуждали вопросы обмена удерживаемыми лицами. Украинская сторона также поднимала вопрос «отказа в самопровозглашенных ЛНР и ДНР от рублевой зоны, о возвращении украинской государственной и частной собственности, в том числе и восстановление уплаты налогов в украинский государственный бюджет в строгом соответствии с украинским законодательством».

Дату разведения сил не согласовали

Заседание контактной группы в Минске во вторник закончилось безрезультатно. Как сообщил журналистам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, стороны не смогли согласовать новую дату разведения сил и средств в Золотом и Петровском. Вместе с тем, по словам Сайдика, они подтвердили приверженность выполнению данного решения, сообщает БелаПАН.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Мартин Сайдик также отметил, что количество нарушений режима прекращения огня на юго-востоке Украины резко возросло.

«Еще раз настойчиво обращаюсь к сторонам и призываю их, осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия», — сказал он.

Следующее заседание контактной группы в Минске состоится 29 октября.

О начале разведения войск в Золотом и Петровском стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября. Начаться оно должно было в понедельник, 7 октября. Однако разведение сил было отложено. В Киеве объяснили это тем, что сепаратисты не выполняют условие о прекращении огня:

«Наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов», — пояснил глава украинского МИД Вадим Пристайко.