Потери Беларуси из-за налогового маневра и «грязной» нефти — около 1,5 млрд долларов

Беларусь из-за налогового маневра и загрязненной российской нефти недополучила в экспортной программе около $1,5 млрд, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко.

« За счет налогового маневра , недопоставок нефтепродуктов, грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили примерно $1,5 млрд. Из этой суммы 55% мы смогли компенсировать за счет наращивания экспортных поставок по другим видам продукции», - сказал Евдоченко.

По его словам, нужно оценить резерв и найти недостающую сумму.

Кроме того, чиновник пояснил, что из-за налогового маневра произошло смещение доли России по экспорту. При этом Беларусь в этом году на долю 30% рынков дальнего зарубежья, сообщает БелТА.

«Поставлена задача географически диверсифицировать наш экспорт и распределить экспортные потоки в пропорции 1/3 — рынки ЕАЭС, 1/3 — рынки ЕС и 1/3 — рынки дальней дуги. В этом году ровно на 30 процентов вышли по рынкам дальнего зарубежья», - цитирует Евдоченко «Беларусь сегодня».