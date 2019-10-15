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Потери Беларуси из-за налогового маневра и «грязной» нефти — около 1,5 млрд долларов

15.10.2019 18:56 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь из-за налогового маневра и загрязненной российской нефти недополучила в экспортной программе около $1,5 млрд, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко.

«За счет налогового маневра, недопоставок нефтепродуктов, грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили примерно $1,5 млрд. Из этой суммы 55% мы смогли компенсировать за счет наращивания экспортных поставок по другим видам продукции», - сказал Евдоченко.

По его словам, нужно оценить резерв и найти недостающую сумму.

Кроме того, чиновник пояснил, что из-за налогового маневра произошло смещение доли России по экспорту. При этом Беларусь в этом году на долю 30% рынков дальнего зарубежья, сообщает БелТА.

«Поставлена задача географически диверсифицировать наш экспорт и распределить экспортные потоки в пропорции 1/3 — рынки ЕАЭС, 1/3 — рынки ЕС и 1/3 — рынки дальней дуги. В этом году ровно на 30 процентов вышли по рынкам дальнего зарубежья», - цитирует Евдоченко «Беларусь сегодня».

Напомним, что 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии. ранее ПАО «Транснефть» заявила, что готова выплатить по 15 долларов за каждый баррель грязной нефти при условии, что грузоотправители смогут предоставить документальные доказательства поступления некондиционного сырья. Компенсацию за поставки грязной нефти уже получила Украина.

 
 
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Беларусь из-за налогового маневра и загрязненной российской нефти недополучила в экспортной программе около $1,5 млрд, сообщил сегодня журналистам первый...
 
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