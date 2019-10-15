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Потери Беларуси из-за налогового маневра и «грязной» нефти — около 1,5 млрд долларов
15.10.2019 18:56 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларусь из-за налогового маневра и загрязненной российской нефти недополучила в экспортной программе около $1,5 млрд, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко.
«
По его словам, нужно оценить резерв и найти недостающую сумму.
Кроме того, чиновник пояснил, что из-за налогового маневра произошло смещение доли России по экспорту. При этом Беларусь в этом году на долю 30% рынков дальнего зарубежья,
«Поставлена задача географически диверсифицировать наш экспорт и распределить экспортные потоки в пропорции 1/3 — рынки ЕАЭС, 1/3 — рынки ЕС и 1/3 — рынки дальней дуги. В этом году ровно на 30 процентов вышли по рынкам дальнего зарубежья», -
Напомним, что 19 апреля концерн «Белнефтехим»
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Беларусь из-за налогового маневра и загрязненной российской нефти недополучила в экспортной программе около $1,5 млрд, сообщил сегодня журналистам первый...
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