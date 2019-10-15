«Белавиа» проводит распродажу билетов за 20 евро

Распродажа билетов проходит с 16 октября с 08.30 до 08.30 17 октября.

Об этом сообщает национальный авиаперевозчик «Белавиа» на своем сайте.

Билеты в города Европы стоят 20 евро + таксы и сборы за полет туда-обратно и 15 евро + таксы и сборы за билет в одну сторону.

Период путешествия - с 01 ноября по 10 декабря 2019 года, а также с 15 января по 29 февраля 2020 года.

По правилам акционного билета пассажир может находиться в стране пребывания не более 30 дней.

Итоговая стоимость билетов по маршруту Минск-Прага-Минск составит 87 евро, а из Минска в Барселону и обратно – 91 евро. Самый дешевый билет можно приобрести в аэропорт Жуковский и Калининград - 29 евро и 35 евро по маршруту туда-обратно соответственно.

Итоговая стоимость из Минска в Амстердам, Будапешт, Женеву, Ларнаку, Тель-Авив и Стамбул составит порядка 95 евро в обе стороны. А слетать в Киев, Львов, Варшаву и Таллинн можно будет до 75 евро за билет туда-обратно.

Количество билетов по акционным тарифам ограничено. Возврат билетов невозможен. В случае отказа о рейсов деньги не возвращаются.

P.S. Уже сейчас зайти на сайт компании проблематично из-за большого количества пользователей.