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«Белавиа» проводит распродажу билетов за 20 евро
16.10.2019 08:55 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Распродажа билетов проходит с 16 октября с 08.30 до 08.30 17 октября.
Об этом сообщает национальный авиаперевозчик «Белавиа» на своем сайте.
Билеты в города Европы стоят 20 евро + таксы и сборы за полет туда-обратно и 15 евро + таксы и сборы за билет в одну сторону.
Период путешествия - с 01 ноября по 10 декабря 2019 года, а также с 15 января по 29 февраля 2020 года.
По правилам акционного билета пассажир может находиться в стране пребывания не более 30 дней.
Итоговая стоимость билетов по маршруту Минск-Прага-Минск составит 87 евро, а из Минска в Барселону и обратно – 91 евро. Самый дешевый билет можно приобрести в аэропорт Жуковский и Калининград - 29 евро и 35 евро по маршруту туда-обратно соответственно.
Итоговая стоимость из Минска в Амстердам, Будапешт, Женеву, Ларнаку, Тель-Авив и Стамбул составит порядка 95 евро в обе стороны. А слетать в Киев, Львов, Варшаву и Таллинн можно будет до 75 евро за билет туда-обратно.
Количество билетов по акционным тарифам ограничено. Возврат билетов невозможен. В случае отказа о рейсов деньги не возвращаются.
P.S. Уже сейчас зайти на сайт компании проблематично из-за большого количества пользователей.
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Распродажа билетов проходит с 16 октября с 08.30 до 08.30 17 октября. Об этом сообщает национальный авиаперевозчик «Белавиа» на своем сайте.
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