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«Буслік» показывает цифру. Магазины детских товаров рекордно растут в онлайн
16.10.2019 11:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Польский ретейлер CDRL (бренд — Coccodrilo) впервые обнародовал результаты деятельности белорусской «дочки» — сети супермаркетов для детей «Буслік». Новые хозяева «Бусліка», купившие его в конце прошлого года, должны быть довольны своим приобретением.
Согласно информации CDRL, продажи компании «ДПМ», которая управляет магазинами «Буслік», за три квартала 2019 года
«Эффекты синергетического эффекта и действий по оптимизации, проведенных после приобретений на рубеже 2018/2019 годов, становятся все более заметными», — прокомментировал предварительную финансовую информацию президент CDRL Марек Дворчак.
«Особенно впечатляют онлайн-продажи „Бусліка“, которые выросли на 140% по сравнению с прошлым годом. Мы достигли этого, благодаря внедрению процессов и решений, используемых в Coccodrillo», —
По предварительной информации, продажи самого Coccodrilo за три месяца этого года составили примерно столько, сколько у «Бусліка» — 190,82 млн злотых. Это на 10% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Причем, динамика офлайнового и онлайнового сектора у материнской структуры выглядит более сбалансированной: продажи в магазинах, включая франчайзинговые, увеличились на 9%, продажи в онлайн — на 15%.
Польский ретейлер CDRL приобрел 90% долю в компании «Вест Ост Юнион», которая с 2006 года инвестировала в крупнейшую в Беларусь сеть магазинов детских товаров, за 6,39 млн долларов. Продавцами выступили Европейский банк реконструкции и развития, а также четыре инвестора-физических лица из России. Остальные 10% в бизнесе остаются в руках одного из основателей «Бусліка» и нынешнего руководителя «ДПМ» белоруса Сергея Мисяченко.
В настоящее время в сеть входят 46 магазинов «Буслік» в 20 городах страны и онлайн-магазин.
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Польский ретейлер CDRL (бренд - Coccodrilo) впервые обнародовал результаты деятельности белорусской «дочки» - сети супермаркетов для детей «Буслік».
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