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Россельхознадзор выявил листерии в белорусском мясе и рыбе
16.10.2019 12:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россельхознадзор временно ограничил ввоз в Россию продукции с двух белорусских предприятий в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ, следует из
Ограничения введены в отношении продукции «Мергард» и «Форелевого хозяйства „Лохва“» в связи с выявлением листерий в говядине и форели соответственно, говорится в сообщении.
Кроме того, внимание Россельхознадзора из-за обнаруженных нарушений привлекли два более известных белорусских предприятия. Режим усиленного лабораторного контроля введен в отношении продукции «Птицефабрики „Дружба“» и «Санта Бремора».
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Режим усиленного лабораторного контроля введен в отношении продукции «Птицефабрики "Дружба"» и «Санта Бремора».
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