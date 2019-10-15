Россельхознадзор выявил листерии в белорусском мясе и рыбе

Источник материала: Tut.by

Россельхознадзор временно ограничил ввоз в Россию продукции с двух белорусских предприятий в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ, следует из указания ведомства.

Ограничения введены в отношении продукции «Мергард» и «Форелевого хозяйства „Лохва“» в связи с выявлением листерий в говядине и форели соответственно, говорится в сообщении.

Кроме того, внимание Россельхознадзора из-за обнаруженных нарушений привлекли два более известных белорусских предприятия. Режим усиленного лабораторного контроля введен в отношении продукции «Птицефабрики „Дружба“» и «Санта Бремора».