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Россельхознадзор снова запретил поставки с белорусских предприятий
16.10.2019 12:59 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Говядину производства компании «Мергард» и форель, выращиваемую в «Форелевом хозяйстве "Лохва», российское надзорное ведомство запретило ввозить в РФ с 14 октября.
Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Санкции введены из-за обнаруженных в говядине и форели соответственно бактерий рода Listeria monocytogenes.
Кроме того, ведомством введен режим усиленного лабораторного контроля продукции ОАО «Птицефабрика "Дружба» и ООО СП «Санта Бремор». В продуктах этих производителей выявили нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС.
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Говядину производства компании «Мергард» и форель, выращиваемую в «Форелевом хозяйстве "Лохва», российское надзорное ведомство запретило ввозить в РФ с 14 октября.
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