Россельхознадзор снова запретил поставки с белорусских предприятий

Говядину производства компании «Мергард» и форель, выращиваемую в «Форелевом хозяйстве "Лохва», российское надзорное ведомство запретило ввозить в РФ с 14 октября.

Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Санкции введены из-за обнаруженных в говядине и форели соответственно бактерий рода Listeria monocytogenes.

Кроме того, ведомством введен режим усиленного лабораторного контроля продукции ОАО «Птицефабрика "Дружба» и ООО СП «Санта Бремор». В продуктах этих производителей выявили нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС.