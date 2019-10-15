Россельхознадзор снова запрещает поставки с белорусских предприятий

Говядину производства компании «Мергард» и форель, выращиваемую в «Форелевом хозяйстве "Лохва», российское надзорное ведомство запретило ввозить в РФ с 14 октября.

Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Санкции введены из-за обнаруженных в говядине и форели соответственно бактерий рода Listeria monocytogenes.

Кроме того, ведомством введен режим усиленного лабораторного контроля продукции ОАО «Птицефабрика "Дружба» и ООО СП «Санта Бремор». В продуктах этих производителей выявили нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС.

Напомним, 14 февраля Беларусь и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений на поставки в РФ белорусской продукции. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Смильгинь провели встречу в Москве, где пришли к соглашению о том, что нужно составить четкий и понятный план механизма регулирования транзита сельхозпродукции по территориям стран – членов ЕАЭС.

Ситуацией с поставками в Россию белорусской продукции крайне недоволен Александр Лукашенко, который неоднократно высказывался по этому поводу. 16 мая, назначая новых руководителей, президент заявил, что, несмотря на договоренности с Россией, проблемы с экспортом имеют место. По его мнению, Беларуси нужно искать новые варианты импортозамещения, потому что «Россия ведет себя непонятным образом».

15 мая на совместном заседании коллегий Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев высказался за сохранение ранее достигнутых договоренностей по поставкам белорусской продукции в РФ.

11 апреля Лукашенко во время совещания с экономическим блоком правительства и сравнил с санкциями многочисленные ограничения, которые вводит Россия в последнее время в отношении белорусской продукции. «Нам выкручивают руки», - заявил президент.