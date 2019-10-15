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Россельхознадзор снова запрещает поставки с белорусских предприятий
16.10.2019 12:59 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Говядину производства компании «Мергард» и форель, выращиваемую в «Форелевом хозяйстве "Лохва», российское надзорное ведомство запретило ввозить в РФ с 14 октября.
Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Санкции введены из-за обнаруженных в говядине и форели соответственно бактерий рода Listeria monocytogenes.
Кроме того, ведомством введен режим усиленного лабораторного контроля продукции ОАО «Птицефабрика "Дружба» и ООО СП «Санта Бремор». В продуктах этих производителей выявили нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС.
Напомним, 14 февраля Беларусь и Россия
Ситуацией с поставками в Россию белорусской продукции
15 мая на совместном заседании коллегий Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев
11 апреля Лукашенко во время совещания с экономическим блоком правительства и
Накануне этого заявления Россельхознадзор
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Говядину производства компании «Мергард» и форель, выращиваемую в «Форелевом хозяйстве "Лохва», российское надзорное ведомство запретило ввозить в РФ с 14 октября.
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