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8 этажей за 3 месяца. Дом "Си-трейдинга" в Копище построен почти наполовину
16.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сразу после того, как стало
В начале октября вышла проектная декларация компании ООО «Си-трейдинг», где неочередникам (физическим лицам), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателя предлагались квартиры общей площадью от 38,17 до 61,68 кв.м. Стоимость одного «квадрата» — от 2450 до 2750 рублей.
Мы решили посмотреть, как продвигается стройка, которая увеличит жилфонд д. Копище на 148 квартир.
Напомним, в декабре прошлого года появилась
Дольщики в марте написали в Администрацию Президента обращение-
В апреле был
Фото: Павел Садовский
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Сразу после того, как стало известно, что 25-этажный жилой дом компании "Си-трейдинг" в Копище все же будет достроен, на объекте возобновились строительные работы. И...
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