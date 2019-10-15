ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

8 этажей за 3 месяца. Дом "Си-трейдинга" в Копище построен почти наполовину

16.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Сразу после того, как стало известно, что 25-этажный жилой дом компании "Си-трейдинг" в Копище все же будет достроен, на объекте возобновились строительные работы. И дом «растет», на радость дольщикам. При этом здесь все еще можно купить квартиру — застройщик не так давно выпустил очередную проектную декларацию.

8 этажей за 3 месяца. Дом "Си-трейдинга" в Копище построен почти наполовину
Фото сделано в октябре 2019 года

8 этажей за 3 месяца. Дом "Си-трейдинга" в Копище построен почти наполовину
Так стройка выглядела в июле 2019 года

8 этажей за 3 месяца. Дом "Си-трейдинга" в Копище построен почти наполовину
Июль 2019 года

В начале октября вышла проектная декларация компании ООО «Си-трейдинг», где неочередникам (физическим лицам), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателя предлагались квартиры общей площадью от 38,17 до 61,68 кв.м. Стоимость одного «квадрата» — от 2450 до 2750 рублей. 

Мы решили посмотреть, как продвигается стройка, которая увеличит жилфонд д. Копище на 148 квартир.

8 этажей за 3 месяца. Дом "Си-трейдинга" в Копище построен почти наполовину
8 этажей за 3 месяца. Дом "Си-трейдинга" в Копище построен почти наполовину
8 этажей за 3 месяца. Дом "Си-трейдинга" в Копище построен почти наполовину
8 этажей за 3 месяца. Дом "Си-трейдинга" в Копище построен почти наполовину

Напомним, в декабре прошлого года появилась новость о необходимости сноса дома в ближайшем пригороде Минска в д. Копище — строительство было признано самовольным. Дому был предписан снос.

Дольщики в марте написали в Администрацию Президента обращение-петицию, в которой просили власти не сносить дом.

В апреле был опубликован ответ Миноблисполкома, из которого было ясно, что объект все же можно достроить. В июле строительство возобновилось.

8 этажей за 3 месяца. Дом "Си-трейдинга" в Копище построен почти наполовину
8 этажей за 3 месяца. Дом "Си-трейдинга" в Копище построен почти наполовину
8 этажей за 3 месяца. Дом "Си-трейдинга" в Копище построен почти наполовину
8 этажей за 3 месяца. Дом "Си-трейдинга" в Копище построен почти наполовину
 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сразу после того, как стало известно, что 25-этажный жилой дом компании "Си-трейдинг" в Копище все же будет достроен, на объекте возобновились строительные работы. И...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси начали выпускать популярную в Европе рыбную пасту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика