Напомним, в декабре прошлого года появилась новость о необходимости сноса дома в ближайшем пригороде Минска в д. Копище — строительство было признано самовольным. Дому был предписан снос.

Дольщики в марте написали в Администрацию Президента обращение- петицию , в которой просили власти не сносить дом.