life:) запустил безлимит на ТikТоk, Uber и Яндекс.Такси

Теперь абоненты life:) смогут вызвать такси, смотреть веселые ролики в ТikТоk и загружать свои, не используя интернет-трафик из тарифа. life:) включил в линейку тарифов Шейк и Play безлимитный трафик для приложений Uber и Яндекс.Такси.

А все Шейки оператор дополнил безлимитом на социальную сеть ТikТоk. Предложение актуально и для пользователей услуги Безлимит на соцсети и мессенджеры.

«Мы всегда открыты новому и отражаем это в своих продуктах и услугах. Для нас важно, чтобы абоненты пользовались любимыми привычными сервисами без ограничений. Поэтому мы первыми на белорусском телеком-рынке включили в тарифы безлимит на сервисы Яндекс.Такси, Uber и социальную сеть TikTok», — прокомментировала руководитель разработки маркетинговых предложений Елена Богданович.

Кроме того, life:) предлагает скидку от 5 до 8 рублей на первую поездку каждому новому клиенту Яндекс.Такси. Акция проводится во всех городах, где работает сервис Яндекс.Такси: Минск, Гомель, Гродно, Могилёв, Витебск, Борисов, Бобруйск, Барановичи, Брест, Солигорск, Мозырь, Жлобин, Речица, Жодино, Лида, Слуцк, Орша, Волковыск, Слоним, Молодечно, Сморгонь.