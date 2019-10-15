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Президент Литвы озвучил новые барьеры на пути электроэнергии с БелАЭС

16.10.2019 15:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Литвы Гитанас Науседа представил парламенту поправки к законам, направленным на предотвращение импорта электроэнергии из третьих стран, где работают небезопасные атомные электростанции. Информация об этом размещена на сайте литовского лидера.


Гитанас Науседа. Фото: DELFI

«Импорт электроэнергии, производимой способом, опасным для окружающей среды и здоровья населения Литвы, представляет угрозу для нашей национальной безопасности. Поэтому уже сейчас необходимо принять дополнительные меры, которые бы ограничивали поставки такого электричества на территорию Литвы», — сказал Науседа.

Предложенные поправки предусматривают незамедлительный отзыв выданных разрешений на импорт электроэнергии из третьих стран, где атомная станция признана небезопасной, и отказ в выдаче новых.

Кроме того, Государственная служба по регулированию энергетики сможет обратиться в Координационный комитет по национальной безопасности для проверки импортеров электроэнергии. И если будут выявлены возможные угрозы национальной безопасности Литвы, то служба сможет аннулировать действие разрешения.

Ранее парламент Литвы признал, что строящаяся атомная электростанция в Беларуси представляет угрозу для национальной безопасности Литвы, окружающей среды и здоровья населения. Минск отвергает претензии Вильнюса о том, что строящаяся станция является небезопасной.

Беларусь ведет строительство АЭС в Островце совместно с корпорацией «Росатом» и за счет российского кредита. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на начало 2020 года.

Недавно глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страна сможет приобретать белорусскую электроэнергию через Россию до интеграции в европейскую энергосеть, если Литва заблокирует поставки.

— Сейчас Латвия и Эстония могут покупать электроэнергию только через Литву. У Литвы существуют разногласия с Беларусью по поводу АЭС в Островце. Парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России. Если данная мера будет введена, то Латвия получит дефицит электроэнергии, вырастут цены и тарифы. Значит, нам надо искать альтернативных поставщиков, пока мы не синхронизировали свои электросети с Евросоюзом. А это, по нашим оценкам, будет в 2025—2026 годах. Поэтому мы в правительстве рассмотрели возможность покупки электроэнергии у России, что не исключает возможность получать ее и из Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Литвы Гитанас Науседа представил парламенту поправки к законам, направленным на предотвращение импорта электроэнергии из третьих стран, где работают...
 
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