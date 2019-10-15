Президент Литвы озвучил новые барьеры на пути электроэнергии с БелАЭС

Источник материала: Tut.by

Президент Литвы Гитанас Науседа представил парламенту поправки к законам, направленным на предотвращение импорта электроэнергии из третьих стран, где работают небезопасные атомные электростанции. Информация об этом размещена на сайте литовского лидера.



Гитанас Науседа. Фото: DELFI

«Импорт электроэнергии, производимой способом, опасным для окружающей среды и здоровья населения Литвы, представляет угрозу для нашей национальной безопасности. Поэтому уже сейчас необходимо принять дополнительные меры, которые бы ограничивали поставки такого электричества на территорию Литвы», — сказал Науседа.

Предложенные поправки предусматривают незамедлительный отзыв выданных разрешений на импорт электроэнергии из третьих стран, где атомная станция признана небезопасной, и отказ в выдаче новых.

Кроме того, Государственная служба по регулированию энергетики сможет обратиться в Координационный комитет по национальной безопасности для проверки импортеров электроэнергии. И если будут выявлены возможные угрозы национальной безопасности Литвы, то служба сможет аннулировать действие разрешения.

Ранее парламент Литвы признал, что строящаяся атомная электростанция в Беларуси представляет угрозу для национальной безопасности Литвы, окружающей среды и здоровья населения. Минск отвергает претензии Вильнюса о том, что строящаяся станция является небезопасной.

Беларусь ведет строительство АЭС в Островце совместно с корпорацией «Росатом» и за счет российского кредита. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на начало 2020 года.

Недавно глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил , что страна сможет приобретать белорусскую электроэнергию через Россию до интеграции в европейскую энергосеть, если Литва заблокирует поставки.

— Сейчас Латвия и Эстония могут покупать электроэнергию только через Литву. У Литвы существуют разногласия с Беларусью по поводу АЭС в Островце. Парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России. Если данная мера будет введена, то Латвия получит дефицит электроэнергии, вырастут цены и тарифы. Значит, нам надо искать альтернативных поставщиков, пока мы не синхронизировали свои электросети с Евросоюзом. А это, по нашим оценкам, будет в 2025—2026 годах. Поэтому мы в правительстве рассмотрели возможность покупки электроэнергии у России, что не исключает возможность получать ее и из Беларуси.