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Стало известно, где апробируют нормативное финансирование детсадов в 2020 году

16.10.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Стало известно, где апробируют нормативное финансирование детсадов в 2020 году

Правительство Беларуси постановлением № 698 от 14 октября 2019 года утвердило реализацию в 2020 году пилотного проекта по апробации нормативного финансирования госучреждений дошкольного образования. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Проект намерены опробовать в детсадах в Барановичах, Витебске, Гомеле, Могилеве, Солигорском районе, Гродненской области, а также в Первомайском районе Минска.

В следующем году базовый норматив для детей, обучающихся в детсадах, которые находятся в городах и поселках городского типа, составит 2277,97 рубля в год, в селах — 2839,87 рубля.

В постановлении Совмина также прописаны корректирующие коэффициенты, применяемые к базовому нормативу бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного обучающегося.

Отметим, что нормативное финансирование означает принцип «деньги следуют за обучающимся», т.е. бюджетные деньги будут выделяться в зависимости от числа детей, посещающих детсад.

Основные положения документа вступят в силу с 1 января 2020-го.

sb.by
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Правительство Беларуси постановлением № 698 от 14 октября 2019 года утвердило реализацию в 2020 году пилотного проекта по апробации нормативного финансирования...
 
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